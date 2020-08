Et si Ryan Reynolds / Green Lantern revenait chez DC Comics

Le Snyder Cut est encore plein d’éléments inconnus. On ne sait pas s’il s’agira d’une série ou d’un film, et de multiples éléments qui restent à découvrir. Bien sûr, Zack Snyder continue le teasing en dévoilant de nombreux petits éléments. Et la dernière rumeur implique Ryan Reynolds et son incarnation de Green Lantern.

Green Lantern dans le Snyder Cut ?

Pour le dire sobrement, le film dans lequel Ryan Reynolds incarnait Hal Jordan / Green Lantern, ne restera pas au panthéon de sa filmographie. Le film pour le moins controversé, n’a pas rendu hommage au personnage de Green Lantern. Mais certaines rumeurs le font apparaître dans le Snyder Cut.

Il explique le message suivant sur Twitter :

J’adorerai en revanche figurer dans la version Zack Snyder de Justice League et j’ai entendu que j’y figure peut-être déjà ?

I’m not playing Hawkman in Black Adam. Although I generally do whatever the hell @TheRock tells me to do. I would however love to be in Zack Snyder’s Justice League movie and I’ve heard I may already be in it? #SnyderCut — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 4, 2020

Si l’idée semble pour l’instant pas très crédible, on a quand même un petit peu envie d’y croire. Notamment parce que Zack Snyder a laissé entendre qu’un Green Lantern serait au rendez-vous. A noter que Ryan Reynolds en profite aussi pour botter en touche sur la rumeur selon laquelle il jouerait dans le film Black Adam avec The Rock.

Et comme Ryan Reynolds n’est jamais à l’abri d’une bonne blague, il a aussi dévoilé une autre vidéo très particulière baptisée sur son compte Instagram, le « Reynolds Cut » du film Green Lantern. Un montage secret selon lui, qui se révèle au final très particulier, comme il le résume en légende :

Afin de le rendre le plus beau possible, nous avons procédé à des coupes judicieuses.

Ainsi, on découvre notamment que Tom Cruise fait son apparition dans le film à la place d’un membre du Green Lantern Corps. Par ailleurs, il inclut aussi la scène de Deadpool 2, dans laquelle on peut le voir se tirer une balle dans la tête pour ne pas signer ce projet. De quoi ravir les fans…