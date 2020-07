Justice League : le teasing du Snyder Cut se poursuit

On vous en a parlé il y a quelques semaines. Le Snyder Cut se dévoile peu à peu. Le réalisateur, HBO et même parfois les acteurs distillent régulièrement des informations afin d’alimenter la saga. Maintenant que l’on sait que la version originalement pensée pour le film de DC Comics sera diffusée sur HBO Max en 2021, il faut satisfaire les fans, principaux acteurs de ce que l’on peut qualifier de petit miracle hollywoodien. Si une première bande-annonce a même été dévoilée il y a quelques semaines, le teasing se poursuit. On a compilé pour vous les principales informations publiées ces derniers jours.

Les dernières informations sur le Snyder Cut de Justice League

Première information, le film Justice League s’annonce très long. Vraiment très long. On le savait déjà, Zack Snyder ayant évoqué un long-métrage capable de rivaliser avec The Irishman, en offrant une durée de 3 h 34 minutes. Mais, le réalisateur a récemment revu sa copie. Il a expliqué ne pas vouloir se limiter, et que le film pourrait donc être beaucoup plus long que ça. Il promet des « séquences folles et incroyables » (ce que n’aura pas réussi à faire le film de Scorcese sur Netflix).

Si Zack Snyder compte prendre des libertés sur la taille, c’est aussi en raison d’une seconde information qui vient d’être confirmée. Sa version de Justice League sera totalement indépendante du reste du DCEU. Pour ceux qui espéraient y voir le premier pas d’une reprise en main plus générale, c’est à priori une idée à écarter, a relevé Snyder, qui parle même de « Snyder Verse ».

Il est maintenant séparé de la continuité du DCEU. Et je pense que c’est une bonne chose. La puissance de DC, une de ses forces, c’est le concept de multivers.

Enfin, troisième info et qui semble paradoxalement difficile à concilier avec la précédente, Justice League aura un impact sur Wonder Woman et Aquaman. On avait déjà eu des détails sur Cyborg, mais Snyder annonce désormais vouloir étudier comment ces deux héros solitaires s’intègrent à une équipe.