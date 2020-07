Justice League : On saura bientôt si le Snyder Cut sera un film ou une série

En fin de semaine dernière, on faisait déjà un point très extensif sur les différentes informations qui ont été révélées récemment sur le Snyder Cut de Justice League. Seulement quelques jours plus tard, on croule déjà sous les nouvelles informations. On refait donc un petit topo sur ce qui vient d’être annoncé, notamment au cours du week-end avec le Justice Con.

Justice League, quel format ?

Zack Snyder envisage de faire un film très long. Vraiment très long. Tellement long, que l’on ne sait même plus au final, s’il s’agira d’un film ou d’une série. Lui-même vient d’en faire la confession. L’annonce officielle sera faite à l’occasion de DC Fandome, une convention spécifiquement orientée vers DC Comics. Parmi les informations croustillantes attendues, on aura donc le format du programme. Quand il parle de série, il faut surtout imaginer un format en 2 ou 3 épisodes. Pas une saison complète à priori. Mais si on veut éviter un nouveau Irishman, c’est peut-être mieux qu’un mono-film.

Alors que l’on a déjà pu découvrir de nouvelles images de façon régulière, c’est un teaser en bonne et due forme qui devrait être mis en ligne le mois prochain, là encore à l’occasion de DC Fandome. Le 22 août prochain pour être précis.

Superman va aussi porter un costume noir. C’est ce que l’on a pu découvrir à l’occasion d’une courte vidéo. Un costume loin d’être inédit que l’on s’attendait aussi à voir initialement dans Justice League mais qui n’avait pas été conservé par Whedon.

Paradoxalement, si on parle toujours de Snyder Cut, cette version de Justice League n’a toujours pas de titre définitif et on imagine qu’il aimerait bien prendre ses distances avec le film sorti dans les salles. Si vous en doutiez encore, Zack Snyder l’a confirmé avec la manière.

Qu’on foute le feu à tout ça si j’utilise une seule image que je n’ai pas tournée (…) Si quelque chose vous rappelle l’autre version du film – que je n’ai pas vu – c’est parce que c’est moi qui l’avait tournée

Autant dire qu’il va faire du gros ménage sur les scènes. Affaire à suivre.