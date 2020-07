Et si Vin Diesel arrivait (enfin) dans le Marvel Cinematic Universe ?

Ces dernières années, le Marvel Cinematic Universe et Disney ont longtemps fait le choix d’éviter les acteurs trop connus pour incarner les super-héros. Sans les insulter, on peut dire que la carrière de Robert Downey Kr, Chris Evans ou encore Chris Hemsworth a connu une explosion grâce à Marvel et pas l’inverse. Le film Eternals représentera une vraie rupture à ce niveau-là, avec Angelina Jolie, Kit Harington ou encore Salma Hayek, qui représentent déjà des visages clairement identifiés. Mais, alors que Dwayne Johnson flirte régulièrement avec Marvel, il n’est pas le seul. C’est Vin Diesel qui continue à rêver d’un rôle de super-héros, alors qu’il assure déjà le doublage de Groot dans les Gardiens de la Galaxie.

Vin Diesel, l’occasion ratée

Il y a quelques années, il était fortement pressenti pour jouer le rôle de Black Bolt, dans un film sur les Inhumans. Finalement, le projet s’est décliné en série, devenant un échec monumental, sans doute le plus retentissant de l’ère Marvel. Après huit épisodes, la série a été annulée et on pensait ne plus entendre parler.

Mais des rumeurs circulent désormais à Hollywood d’un retour des Inhumans, sous la forme de reboot. Ce serait possible sans trop de problèmes, puisque Marvel considère que la majorité des séries faites par le passé n’appartiennent pas au « canon », à l’univers étendu du MCU. Par le passé, l’acteur avait déjà tenté de lancer une campagne sur les réseaux sociaux afin de pousser Marvel à lui accorder le rôle. Quand le choix avait été fait de décliner le programme en série, il n’avait pas hésité à parler de « grosse erreur ».

Je pense vraiment que ce serait une grosse erreur pour Marvel d’abandonner ses ambitions de longs-métrages, c’est un univers à part entière, particulièrement cool de surcroît.

L’échec de la série pourrait bien lui avoir donné raison… Anecdote plutôt drôle, le personnage de Black Bolt ne peut pas parler puisque sa voix est une arme. De quoi lui offrir un autre rôle très particulier après avoir passé plusieurs films à répéter « Groot »…