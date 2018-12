Les cinq pires séries de l’univers Marvel

C’est le danger d’avoir un large volume de production réparti sur plusieurs plateformes et chaînes. La qualité de certaines séries peut s’en ressentir comme en a fait l’expérience Marvel. On a donc décidé de choisir les cinq plus mauvaises dans une sélection complètement partiale. Rendez-vous demain 30 décembre pour découvrir les cinq meilleures séries Marvel selon nous.

5 – Luke Cage

Elle se trouve là parce qu’il faut bien un cinquième et surtout parce qu’on reste sur un sentiment d’inachevé avec Luke Cage. Pourtant, on avait pour ce personnage tellement d’espoirs, d’envies, de rêves. On l’a regardé grandir sans avoir le droit à cette apothéose dont on rêvait pour la 3e saison. Difficile de ne pas rêver à son retour sur Disney+ à partir de 2020 pour donner une nouvelle vie au héros de Harlem.

4 – Runaways

C’est le genre de série pour lequel on ne constitue sans doute pas le public cible. Cette série adolescente, comme Cloak & Dagger a surtout déçu dans sa première saison trop imprécise, trop irrégulière. Si le pilote nous a accroché comme beaucoup, seuls les plus motivés sont restés jusqu’au bout pour la seconde saison qui l’inscrit définitivement dans une dynamique à la Newport Beach.

3 – Legion

Si Runaways est trop simpliste, alors Legion joue trop la carte inverse, celle de la difficulté, de l’incompréhension. La première saison s’est révélée être une réussite pour peu que l’on prenne le temps de s’y arrêter et d’y réfléchir. Mais la 2e saison a poussé le vice trop loin, défiant la patience des spectateurs dont certains ont peut-être sombré dans la folie comme David…

2 – Iron Fist

S’il y a une série qui a auguré du début de la fin des séries Marvel sur Netflix, c’est sans doute Iron Fist. A elle seule, la série a permis de comprendre qu’il fallait plus que le logo cher à Stan Leee pour réussir un programme. La saison 2 mieux réussie n’a pas été suffisante pour sauver le programme.

1 – Inhumans

Aller. Avouez-le. Vous n’êtes pas du tout surpris en découvrant la première place de ce classement. Inhumans est désormais un synonyme de catastrophe industrielle. L’univers trop riche de l’oeuvre méritait pourtant bien mieux qu’un programme qui donnait l’impression de sortir des années 90.