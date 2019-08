Et si vous étiez payés pour contrôler la météo ?

On a tous grandi en voyant la météo à la télévision, des présentateurs se succéder à l’antenne, d’une chaîne à l’autre, annonçant le temps qu’il allait faire le lendemain et les jours suivants avec plus ou moins de succès. Un petit moment presque religieux dans de nombreuses familles. Mais contrôler la météo ? C’est un autre défi que l’on a notamment pu voir au cinéma dans le (très mauvais) film Geostorm avec Gérard Butler. Surprise, surprise, le concept n’est toutefois pas entièrement lié à la science-fiction.

Payés pour modifier la météo de demain

C’est bien entendu logique, avec les nouvelles technologies et surtout un monde qui change à très grande vitesse, on va voir apparaître de nouveaux métiers. Mais vous pouvez déjà jouer au génie météorologique en étant payés pour modifier le temps qu’il fait. La modification du climat est même un champ d’action qui est là depuis longtemps.

La technologie la plus connue ? L’ensemencement des nuages qui s’utilise en fait depuis les années 50. L’idée est de faire augmenter la pluviométrie en ajoutant différentes substances dans les nuages pour forcer les précipitations. Parmi les domaines qui y ont recours, on trouve l’armée, l’agriculture ou encore la lutte contre la désertification.

Mais les déclarations récentes de Donald Trump ont aussi attiré l’attention sur la possibilité de contrôler les tempêtes ou les tornades. Si lancer une bombe nucléaire au milieu est une très mauvaise idée, d’autres technologies ont été mises à l’épreuve notamment l’utilisation d’un polymère nommé « Dyn-O-Gel » qui a permis d’arrêter une tempête venant vers la Floride au début du XXIe siècle. mais le projet a ensuite été arrêté .

D’autres entreprises assurent désormais pouvoir vous assurer la météo parfaite pour le jour de votre mariage. Au Royaume-Uni, avec la pluie, c’est particulièrement apprécié même si la technologie semble plutôt avoir des limites. Pour la suite ? L’avenir reste à écrire…