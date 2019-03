Et si on vous payait pour regarder les films Marvel ?

Un défi pour la beauté du sport ?

Si on est honnêtes, la plupart d’entre nous, avons sans doute déjà vu plusieurs fois au moins une partie des films Marvel. Qu’il s’agisse de se souvenir avant la sortie du dernier opus de la franchise, de comprendre des clins d’œil passés inaperçus, ou par simple passion pour un personnage. Au hasard, Nick Fury qui est déjà présent dans une quantité folle de films du MCU.

Mais bon, au pire, on en regarde, 1, peut-être deux voir même trois pour les plus fous. Mais est si vous deviez désormais voir tous les films à la suite ? C’est le défi un peu fou lancé par l’entreprise américaine de streaming Cable.com. Elle cherche un volontaire qui sera payé 1000 dollars pour rester environ 40 heures d’affilée à regarder l’ensemble des films.

Attention toutefois, il faut aussi faire une lettre de motivation et envoyer une vidéo. Surtout, la possibilité est réservée aux fans américains. Si vous participez, en tant que citoyen français, ce sera juste pour la beauté du sport, le plaisir d’un défi fou.

Quel est votre film Marvel préféré ?

L’heureux gagnant devra regarder les films mais aussi raconter son incroyable odyssée sur les réseaux sociaux. L’annonce donne le ton.

Vous avez l’endurance d’Iron Man ? La ténacité de Captain America ? Le temps libre d’Ant-Man ? Alors CableTV.com a une mission pour vous.

L’idée est bien sûr de préparer la sortie de Avengers Endgame, le 26 avril prochain. En bonus, le gagnant aura aussi le droit à des goodies et produits dérivés.

En attendant de voir ce « héros » affronter ce défi, on peut aussi se demander quel est notre film favori ou pire, celui qu’on a le plus détesté dans le MCU. Ici, on aurait tendance à dire respectivement Black Panther et Iron Man 2. Pour revoir ce dernier, il faudra plus de 1000 dollars !