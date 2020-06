Et si WhatsApp nous permettait enfin d’utiliser le même compte sur plusieurs appareils ?

La possibilité de se connecter sur plusieurs appareils en même temps fait partie des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs de WhatsApp. Et visiblement, Facebook a entendu ces réclamations puisque le numéro un des réseaux sociaux serait en train de développer cette fonctionnalité.

C’est ce qu’indique un article récemment publié par nos confrères de 9to5Google, qui relaie WABetaInfo. D’après cet article, WhatsApp serait en train de tester cette nouveauté sur la beta pour iOS et pour Android. Dans le cadre de ce test, il serait possible de se connecter sur 4 appareils mobiles en même temps. Outre la possibilité d’utiliser plusieurs appareils, WhatsApp envisagerait également de lancer une fonctionnalité de recherche par date sur sa plateforme, ainsi que des améliorations sur la gestion de l’espace de stockage occupé par les pièces jointes reçues via la plateforme. Mais bien entendu, pour le moment, ces informations sont encore à considérer avec une certaine réserve.

WhatsApp s’apprête-t-il à annoncer une série de nouveautés ?

Actuellement, WhatsApp fait partie des services de messagerie les plus populaires dans le monde, et est souvent préféré par rapport à d’autres options grâce à l’utilisation du chiffrement de bout en bois qui est activé par défaut. Néanmoins, il existe de nombreux services de messagerie qui revendiquent des niveaux de sécurité plus élevés que ceux de WhatsApp, mais avec des fonctionnalités plus pratiques. Parmi ceux-ci, il y a Telegram, ainsi que Signal. Et en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de se connecter sur plusieurs comptes, WhatsApp peut rester compétitif par rapport à ces concurrents.

Sinon, on notera également qu’actuellement, Facebook songe à rendre tous ses services de messagerie interopérables, ce qui permettrait par exemple à un utilisateur de Messenger d’envoyer un message à un utilisateur de WhatsApp. D’ailleurs, il y a quelques jours, nous avons évoqué des tests qui sont menés par Facebook dans le cadre de ce projet d’interopérabilité.

Mais réaliser cette vision de Mark Zuckerberg ne sera pas facile, étant donné que chaque service de messagerie est basé sur des architectures différentes. Et actuellement, Instagram Direct et Messenger ne sont pas chiffrés de bout en bout comme WhatsApp.