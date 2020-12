Êtes-vous concerné par la réparation gratuite offerte par Apple pour l’iPhone 11 ?

Alors que la firme de Cupertino a désormais commercialisé l’ensemble de ses versions d’iPhone 12, quelques clients sont susceptibles de rencontrer des problèmes avec leur iPhone 11. En effet Apple s’apprête à reprendre un petit nombre d’iPhone qui montrerait des signes de faiblesses au niveau du tactile. Les iPhone concernés ont été conçus entre novembre 2019 et mai 2020. Voici ce que l’on peut lire sur le site de la firme à la pomme : « Apple a déterminé que l’écran d’un nombre limité d’iPhone 11 était susceptible de ne plus répondre aux commandes tactiles du fait d’un problème affectant le module écran ».

Si vous pensez faire partie de ce lot défectueux, il vous suffit de vous rendre la page dédiée, de rentrer votre numéro de série, et vous saurez si votre iPhone entre dans le programme mis en place par Apple. En effet, la firme de Cupertino propose une réparation 100% gratuite pour les smartphones éligibles. Si Apple décrète d’après votre numéro de série que votre iPhone est concerné par ce problème technique, il faut absolument se rendre dans un centre de réparation agréé par Apple, prendre rendez-vous en Apple Store, ou encore contacter l’Assistance Apple si les deux premières solutions ne sont pas possibles. Il est important de préciser que la réparation gratuite comprend uniquement le module-écran de l’iPhone, là où Apple a détecté un dysfonctionnement.

Uniquement l’iPhone 11.

Par ailleurs, seul l’iPhone 11 est concerné, si vous êtes en possession d’un iPhone 11 Pro ou iPhone 11 Pro Max, vous n’avez aucun risque. En parallèle à cette annonce, Apple a également déployé une légère mise à jour permettant d’améliorer l’expérience Facetime, sur les tous les iPhone. Plus concrètement, vous êtes dans la possibilité de passer un appel vidéo Facetime HD avec un iPhone 8, iPhone 8 Plus, un iPhone X, un iPhone XR, XS ou XS Max, mais aussi via un iPhone SE ou encore les trois iPhone 11. Cela bien sûr, sans oublier les récents iPhone 12.

La 5G permet également de passer des appels vidéo via Facetime en HD. Pour rappel, les derniers iPhone 12 sont compatibles avec cette nouvelle génération de réseau mobile. En ce début décembre, la plupart des opérateurs français ont lancé leurs forfaits 5G.