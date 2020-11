Test de l’iPhone 12 Pro Max : un grand cru

Comme l’année dernière, Apple décline son iPhone 12 dans une version Pro Max. Comme l’année dernière, ce modèle est une version plus grande et plus lourde que son frère. Comme l’année dernière il est aussi plus cher.

C’est tout ? Non. Cette année, Apple équipe l’iPhone 12 Pro Max d’un meilleur appareil photo faisant de ce modèle le meilleur iPhone jamais créé. En tout cas sur le papier. Qu’en est-il au quotidien ? Réponse dans ce test complet de l’iPhone 12 Pro Max.

Prix et date de sortie

L’iPhone 12 Pro Max est disponible à partir de 1259 euros. Pour ce prix, vous pourrez vous offrir la version 128 Go. Le modèle avec 256 Go de stockage est commercialisé à 1379 euros, celui avec 512 Go à 1609 euros.

Le plus grand des iPhone 12 se décline quatre coloris : Graphite (modèle de test), Argent, Or et Bleu Pacifique.

Design

L’iPhone 12 Pro Max est-il un iPhone 12 Pro plus grand ? Oui, même bien plus grand. Avec ses dimensions de géant (160,8 x 78,1 x 7,4 mm) et son embonpoint (226 g), il transforme complètement la façon d’utiliser un smartphone.

Si vous n’aviez pas de version Max les années précédentes, préparez-vous à appréhender votre smartphone autrement. Finie l’utilisation à une main, à moins d’avoir des talents de contorsionniste ou de vivre dangereusement. Oubliez aussi le téléphone dans la poche de votre jeans porté près du corps.

Rassurez-vous tout de même, la nouvelle conception de cet iPhone 12 Pro rend la tenue en main plus simple qu’avec l’iPhone 11 Pro Max. À défaut d’être confortables, les bords plats et les lignes anguleuses évitent l’effet glissant.

Je conseille tout de même d’opter pour une coque et un verre de protection de l’écran même si ce dernier est recouvert d’un traitement Ceramic Shield lui assurant une solidité à toute épreuve. Dans tous les cas de figure, l’iPhone 12 Pro Max sera plus à même de chuter que les autres modèles. Prudence est mère de sureté.

Pour le reste, Apple opte pour les mêmes matériaux que l’iPhone 12 Pro (verre mat au dos, chassis en acier inoxydable). Vous retrouverez les boutons physiques aux emplacements habituels.

À l’instar de l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro Max ne conviendra pas à tout le monde. À mon avis, le premier est trop petit pour une bonne expérience multimédia, le second trop grand pour une utilisation classique.

Selon moi, les iPhone 12 et 12 Pro adoptent le format idéal, à la fois assez petits pour les appréhender facilement au quotidien et assez grands pour jouir d’un certain confort visuel.

Écran et audio

L’iPhone 12 Pro Max embarque lui aussi un écran OLED Super Retina XDR compatible HDR, le nec plus ultra chez Apple, mais aussi l’un des meilleurs écrans du marché. Taux de contraste de 2 000 000:1, luminosité maximale de 1200 nits en HDR (800 nits en standard), couverture de l’espace colorimétrique P3 : l’iPhone 12 Pro Max dispose des mêmes atouts que le 12 Pro.

Oui, mais… sa dalle affiche une diagonale de 6,7 pouces ce qui en fait le meilleur iPhone pour les usages multimédias. Que vous soyez fans de séries Netflix, de vidéos Youtube ou de jeux, vous ne bouderez pas votre plaisir.

Apple aurait tout de même pu faire mieux. Au regard de son tarif, autorisons-nous un certain niveau d’exigence. L’écran de l’iPhone 12 Pro Max ne dispose que d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz quand la plupart des concurrents optent pour du 90 ou 120 Hz. Si vous avez déjà goûté à ces dalles plus fluides, vous verrez sans doute la différence. Si vous avez toujours eu des iPhone, vous n’y verrez que du feu.

En revanche, vous ne passerez pas à côté de l’encoche, toujours proéminente. Le format géant du 12 Pro présente tout de même l’avantage de rendre cette protubérance plus acceptable puisqu’elle ne rogne que très peu sur les contenus affichés. Espérons que l’iPhone 13 signera la mort de cet élément, reconnaissons-le, assez disgracieux.

Côté audio, on prend les mêmes et on recommence. Les haut-parleurs diffusent un son stéréophonique puissant et de bonne facture. Depuis l’iPhone 7, le jack 3,5 mm n’est plus de la partie, depuis l’iPhone 11 l’adaptateur jack/lightning n’est plus fourni. Consolez-vous, en France Apple fournit des écouteurs lightning dans la boîte.

Avec un casque (filaire ou bluetooth), la qualité de son est forcément bien meilleure. Sans impressionner, l’iPhone 12 Pro Max reste un très bon smartphone pour écouter de la musique, des podcasts ou regarder des films et séries.

Performances et interface

L’iPhone 12 Pro Max hérite de la même configuration que l’iPhone 12 Pro. On retrouve donc la puce A14 Bionic (comme sur le reste de la gamme) accompagnée de 6 Go de RAM.

Au-delà des excellentes scores sur les différentes applications de benchmarking, l’iPhone 12 Pro Max brille, comme ses frères, par sa rapidité d’exécution, sa grande fluidité et sa capacité à passer d’une appli à une autre à une vitesse folle.

Évidemment, les joueurs pourront s’en donner à cœur joie. Les jeux 3D les plus exigeants de l’App Store ou d’Apple Arcade tournent à la perfection avec les configurations graphiques les plus élevées. Je n’ai pas boudé mon plaisir d’autant que l’écran plus grand se prête parfaitement à l’exercice.

Comme les autres membres de la famille, l’iPhone 12 Pro Max embarque iOS 14. Les habitués de l’iPhone connaissent les forces de l’OS d’Apple. Extrêmement fluide, il brille par ses animations et transitions rapides et légères.

Si vous suivez l’actualité tech, vous n’avez sans doute pas raté l’arrivée des widgets, grande nouveauté d’iOS 14. Avec cet écran plus grand, les informations contextuelles sont plus lisibles ce qui donne plus de sens à ces petits blocs répartis sur la page d’accueil. L’iPhone 12 Pro Max est selon moi le modèle qui illustre le mieux la pertinence de ces widgets.

Autonomie et recharge

Bien qu’il conserve peu ou proue le même format que l’iPhone 11 Pro Max, le 12 Pro Max intègre une batterie légèrement plus petite (3687 mAh contre 3969 mAh) pour laisser plus de place au matériel photographique (notamment le scanner LiDAR).

L’autonomie n’en pâtit pas vraiment. Comptez une journée et demie pour une utilisation polyvalente, une journée si vous jouez régulièrement sur votre smartphone. Le 12 Pro Max semble éprouver quelques difficultés à gérer la consommation d’énergie des jeux 3D. Avec les licences les plus exigeantes, la batterie fond à vue d’œil. Un problème qui, je l’espère, sera corrigé au fil des mises à jour.

Côté recharge, l’iPhone 12 Pro Max hérite du trio charge rapide, sans fil, et MagSafe. En l’absence de bloc de charge dans la boîte, vous devrez vous munir du matériel déjà en votre possession ou passer à la caisse.

La batterie étant plus imposante, les temps de charge s’allongent. Avec un chargeur filaire de 20W comptez 1h45. C’est long. La charge sans fil Qi est peu recommandable puisqu’il faudra plusieurs heures au smartphone pour faire le plein. MagSafe (15W) ne fait pas beaucoup mieux : comptez près de 4 heures pour une charge complète.

Appareil photo

Cette année, Apple a décidé d’utiliser l’espace disponible dans le châssis de la version Pro Max pour y intégrer un matériel photographique plus performant que sur le modèle Pro. Ainsi, l’iPhone 12 Pro Max embarque un module principal capable de capter plus de lumière ainsi qu’un téléobjectif plus avancé. Son triple module photo est donc constitué de :

un grand-angle 26 mm (f/1,6) ; capteur de 12 Mpx (photosites de 1,7 μm); Dual Pixel ; PDAF ; Sensor-shift OIS

26 mm (f/1,6) ; capteur de 12 Mpx (photosites de 1,7 μm); Dual Pixel ; PDAF ; Sensor-shift OIS un ultra grand-angle 13 mm (f/2,4) ; champ de vision 120° ; capteur de 12 Mpx

13 mm (f/2,4) ; champ de vision 120° ; capteur de 12 Mpx téléobjectif 65 mm (f/2,2) ; capteur de 12 Mpx (1/3.4″ ; photosites de 1 μm) ; PDAF, OIS, zoom optique 2,5x / 5x, zoom numérique jusqu’à 12x

65 mm (f/2,2) ; capteur de 12 Mpx (1/3.4″ ; photosites de 1 μm) ; PDAF, OIS, zoom optique 2,5x / 5x, zoom numérique jusqu’à 12x un scanner LiDAR

Le tout est saupoudré d’intelligence artificiel à base de Smart HDR 3 et Deep Fusion en attendant l’ajout d’Apple ProRAW, prévu dans une prochaine mise à jour.

Qu’il s’agisse du grand-angle ou de l’ultra grand-angle, vous ne verrez pas de grande différence entre l’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 12 Pro. Les clichés brillent tous par leur excellent piqué et leurs bons contrastes. Comme avec la génération précédente, Apple parvient à conserver un rendu similaire quelque soit l’objectif mis à contribution.

Vous n’observerez pas de différence majeure non plus sur les portraits shootés dans de bonnes conditions de lumière. L’iPhone 12 Pro Max se montre là encore très efficace avec un détourage très propre et un Bokeh bien plus naturel que chez les concurrents.

L’iPhone 12 Pro Max tire son épingle du jeu en basse lumière et pour les photos capturées à longue distance. L’intégration d’un téléobjectif de 65 mm permet d’accéder à un zoom optique 2,5x (contre 2x pour le Pro) et jusqu’à un zoom numérique 7x. Vous pourrez donc shooter de plus loin avec des résultats tout aussi propres qu’avec le zoom 2x de l’iPhone 12 Pro.

Le 12 Pro Max se montre donc particulièrement douée en basse lumière. Le capteur principal, plus grand que celui du 12 Pro, dispose de photosites de plus grande taille qui enregistrent une information lumineuse plus précise. Le piqué, les contrastes, la luminosité, la colorimétrie, tout est bien meilleur avec l’iPhone 12 Pro Max. Et cela vaut aussi pour les portraits. Cela ne sautera pas forcément aux yeux sur un petit écran, mais les passionnés ou professionnels de la photographie verront une vraie différence sur un moniteur informatique. Après tout on parle d’un iPhone 12 « Pro » Max non ?

Si l’ultra grand-angle permet d’obtenir logiquement les mêmes résultats qu’avec l’iPhone 12 Pro, le téléobjectif se montre un peu plus décevant en basse lumière. Le bruit et le grain viennent détériorer les clichés notamment lorsque les sources de lumières (lampadaires par exemple) sont nombreuses.

Aussi bon qu’il puisse être, l’iPhone 12 Pro Max ne corrige pas les problèmes de gestion du flare (reflets parasites dus aux lentilles de l’objectif), l’un des gros points faibles des iPhone depuis maintenant quelques années. Dommage, il était presque parfait.

Je ne m’attarderai pas sur les talents du dispositif frontal, identique aux trois autres modèles, ni sur les talents de vidéaste de l’iPhone 12 Pro Max. Comme le 12 Pro, il peut filmer en 4K HDR à 60 im/s avec une stabilisation irréprochable. Il est aussi le premier appareil grand public à savoir filmer directement en Dolby Vision afin de produire une image de meilleure qualité sur les équipements compatibles.

Mon avis

En supposant que la taille ne soit pas un critère de choix, l’iPhone 12 Pro Max est incontestablement le meilleur iPhone jamais créé. Élégant, puissant, endurant, surdoué en photographie, il fournit (presque) tout ce que l’on attend d’un excellent smartphone.

Presque car certains indispensables demeurent aux abonnés absents. Apple aurait pu (dû ?) intégrer un écran de 90 ou 120 Hz, fournir un chargeur vraiment rapide (pour compenser la lenteur de la charge sur ce grand modèle), voire (tant qu’à faire) offrir un MagSafe dans la boîte. Après tout, l’iPhone 12 Pro Max coûte 1259 euros, soit un prix plus élevé que le nouveau Macbook Air avec puce M1. À ce tarif, on est en droit d’exiger la perfection.