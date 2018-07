L’Europe veut savoir si vous voulez garder le changement d’heure d’été

La Commission Européenne a lancé une consultation publique à tous les citoyens européens sur la question du changement d’heure. Le changement d’heure d’été à l’heure d’hiver pourrait être aboli à l’échelle continentale.

Initialement instauré pour des raisons d’économies d’énergie, le changement d’heure semestriel a aujourd’hui un intérêt plus que limité. Un formulaire a donc été mis en ligne a destination des citoyens des 28 pays européens qui reconnaissent l’heure d’été. Disponible dans toutes les langues jusqu’au 16 août, il contient cinq questions demandant s’ils veulent que le changement d’heure soit maintenu, mais aussi pour quelles raisons éventuelles : économie d’énergie, loisirs en soirée, sécurité routière…

We have launched a consultation on the daylight saving time clock changes to evaluate whether or not the rules should be changed.

Share your views by filling in the online questionnaire, available in all EU languages → https://t.co/dTd8oRGRcV #EUHaveYourSay pic.twitter.com/TEZYzAf45Q

