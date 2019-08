En Europe, Samsung et Xiaomi cartonnent sur le marché des smartphones (mais pas Huawei et Apple)

Le cabinet d’analyse Canalys a levé le voile sur les résultats trimestriels des constructeurs de smartphones en Europe. Si l’on en croit ces chiffres, Samsung et Xiaomi ressortiraient gagnants de ces trois derniers mois, là où Apple et Huawei auraient eu plus de difficultés. Force est de constater que les difficultés éprouvées par ce dernier semblent avoir eu un impact sur ces ventes en Europe.Pour rappel, l’administration Trump a ordonné à Google de mettre fin à la licence Android de la marque, ce qui a entraîné la firme dans une spirale dont elle a du mal à se défaire.

Quant à Apple, plusieurs analystes évoquent le fait que les tarifs pratiqués par la marque sont de plus en plus élevés. D’autre part, les utilisateurs d’iPhone garderaient leur mobile trois ans, là où ils le gardaient seulement deux ans auparavant.

Samsung et Xiaomi affichent la meilleure croissance

Pour sa part, Samsung -grand gagnant de ce trimestre- a écoulé 18,3 millions de smartphones au cours de cette période, ce qui représente une croissance annuelle de plus de 20%. Une augmentation conséquence, mais pas autant que celle de Xiaomi, qui est de 48% en Europe, pour 4,3 millions de smartphones écoulés. En tant que tel, la marque chinoise se situe sur la quatrième marche du podium et a donc expédié, moins de smartphones que les trois premiers constructeurs. Cependant aucun n’a atteint une telle hausse de sa croissance sur cette période.

À l’inverse, Huawei et Apple ont tous deux éprouvé plus de difficultés, avec une baisse respective de leur croissance de 16% et 17%. En termes de livraisons, la marque chinoise se positionne à la deuxième place du classement avec un résultat de 8,5 millions de smartphones écoulés, contre 6,4 pour l’entreprise américaine.

Canalys a également communiqué sur les smartphones les plus plébiscités en France au cours de ce deuxième trimestre. Force est de constater que Samsung est également gagnant dans cette catégorie, car trois de ses téléphones font partie du top 5. Les deux autres smartphones sont ceux de Xiaomi et d’Apple, à savoir le Redmi Note 7 et l’iPhone XR.