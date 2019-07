L’iPhone XR, toujours le smartphone le plus populaire d’Apple ?

Là où Apple ne communique pas lui-même sur le nombre de ventes de ses iPhone, certains analystes s’essayent logiquement à l’expérience assez régulièrement. C’est le cas du CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), un cabinet d’analyse qui a récemment dévoilé une nouvelle étude.

Selon celle-ci, c’est l’iPhone XR qui serait en tête des ventes chez Apple aux États-Unis.

L’iPhone XR d’Apple est le modèle le plus vendu

En effet, le smartphone le plus accessible de la marque à la pomme serait l’iPhone le plus vendu de tous les modèles, atteignant les 48% des ventes au cours du dernier trimestre, soit presque la moitié de celles-ci. Il serait ensuite suivi assez équitablement par les iPhone 8, 8 Plus, XS et XS Max. Ces deux derniers modèles ne représenteraient d’ailleurs que 19% des ventes à deux, un pourcentage largement moins conséquent pour des smartphones pourtant dévoilés à la même date.

Il est aussi intéressant de comparer les ventes des iPhone d’Apple de juin 2019 avec celle de la même période en 2018. Si l’on se fie aux chiffres du CIRP, c’est l’iPhone 8 Plus qui dominait les ventes avec environ 20% suivi par l’iPhone 7 et l’iPhone X.

Le CIRP avait déjà réalisé une étude similaire il y a six mois, et celle-ci mettait déjà en avant la domination de l’iPhone XR avec des ventes atteignant les 39% (contre 48% ce trimestre, donc). En comparaison, l’iPhone XS et XS Max représentaient 26% de celles-ci. L’on peut donc constater que l’iPhone XR se vend de mieux en mieux, ne cessant de séduire les utilisateurs américains, là où les deux autres derniers modèles, plus chers, sont délaissés dans le temps.

À l’époque, le CIRP avait mis en avant le prix de l’iPhone XR, plus avantageux que celui de ses homologues dévoilés en septembre dernier. Cette fois-ci, l’étude pointe du doigt le prix, mais aussi la multiplicité des couleurs, la taille ainsi que la qualité de l’appareil photo du smartphone.

Il faut tout de même mettre ces chiffres en perspective avec le fait qu’Apple accuse une baisse des ventes de ses smartphones les plus récents. Pour certains analystes, comme Samik Chatterjee de JP Morgan, les ventes des modèles que la firme présentera dans quelques mois s’annoncent déjà décevantes, là où celles de 2020 pourraient mettre en exergue un regain d’intérêt des utilisateurs dû à certaines innovations plus conséquentes.