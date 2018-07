The Expanse va avoir le droit à son propre RPG

Les fans de la série The expanse peuvent se réjouir, depuis le rachat par Amazon, des initiatives entourent cette série, comme ce jeu de plateau sur Kickstarter ou encore un jeu RPG.

Le carton sur Kickstarter

Il y a quelques semaines, on apprenait le sauvetage de la série The Expanse par Amazon. Une nouvelle qui avait ravi les nombreux fans. Il faut dire que la série abandonnée par Syfy avait un profil très séduisant. Toutefois, l’entreprise de Jeff Bezos a su en saisir le potentiel et surtout miser sur un vrai profit à l’international.

Un projet de jeu de rôle de plateau basé sur l’univers de The Expanse a fait son apparition il y a quelques jours sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les fans ont été au rendez-vous. En seulement 1h, l’objectif de 30.000 dollars a été atteint. A l’heure actuelle, ce sont plus de 180.000 dollars qui ont été engagés par plus de 2.500 personnes. Un véritable succès. Et puisqu’il reste encore presque un mois, la somme apportée par les fans devrait continuer à grimper.

Un retour aux sources

Si beaucoup de personnes ont découvert l’univers de The Expanse à travers la série, c’est en fait un univers très large. La série est directement inspirée d’une série de livres de James S.A Corey. Cependant, si on remonte encore plus loin, il s’agit en fait d’un jeu ! Autant dire qu’il s’agit donc là d’un véritable retour aux sources.

Tout débute en 2001 avec Ty Franck qui commence à écrire l’univers de The Expanse. A l’époque, c’est une entreprise chinoise qui veut le développer sous forme de MMORPG. Le projet ne verra jamais le jour, mais l’auteur met à profit ses notes pour créer un premier RPG online. Le résultat permettra de donner naissance au premier livre de la série. On trouve désormais plusieurs livres, un comic, un jeu de plateau, la série et donc bientôt un RPG très classique mais qui séduit de nombreux internautes.

Si vous êtes intéressé, il faudra débourser 20 dollars pour l’édition PDF et 50 dollars pour le format en dur. Livraison prévue en novembre 2018.