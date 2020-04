Face au Covid19, l’industrie du jeu vidéo se mobilise et rassemblent des millions de dollars

On ne va pas revenir sur la crise que nous sommes en train de traverser, cette dernière s’étend à l’échelle mondiale et nous savons tous de quoi il s’agit. Nous allons surtout nous concentrer sur plusieurs actions de la part de l’industrie du jeu vidéo pour nous mobiliser face à cette crise. Don d’argent, jeux offerts, l’industrie du jeu vidéo essaie d’aider au mieux.

Le groupe Take Two Interactive reverse une partie de ses bénéfices

Cette semaine, le géant Rockstar Games annonçait sur ses réseaux sociaux que dès le 1er avril et jusqu’à la fin du mois de mai, la société reverserait 5% des revenus générés par ses deux services en ligne : GTA Online et Red Dead Online. Un don qui pourrait s’élever à plusieurs millions de dollars. Rockstar annonce d’ores et déjà que le pourcentage est susceptible d’augmenter au fil des semaines. Si beaucoup de joueurs ont trouvé le geste très bon, d’autres, plus sceptiques, sont mécontents et accusent Rockstar d’opération marketing. Or, il se trouve que cette décision n’est pas vraiment celle de Rockstar, mais de sa maison mère Take Two Interactive. Car oui, celle que l’on appelle la « firme étoilée » n’est pas la seule à jouer la carte des bienfaiteurs. L’ensemble du groupe Take Two va reverser une partie de leurs bénéfices pour aider les entreprises locales, mais également les personnes qui sont sur le terrain pour nous sortir de cette crise.



Along with @RockstarGames, @2K, and @socialpoint, we’re proud to be a part of Take-Two’s support of COVID-19 charities and affected local businesses to help those in need. Read more: https://t.co/gMZ7MqAPPx — Private Division (@PrivateDivision) April 1, 2020

De même que Rockstar Games, 2K, et Social Point, nous sommes fiers de faire partie du soutien de Take-Two aux organismes de bienfaisance COVID-19 et aux entreprises locales concernées pour aider ceux qui en ont besoin.

Take Two pourrait ainsi débloquer plusieurs millions de dollars pour venir en aide aux organismes de bienfaisance. Il faut savoir que la firme est située à New York, un des principaux foyers de l’épidémie.

Electronic Arts : Des jeux offerts chaque semaine

Si certaines entreprises agissent sur la crise en elle même, d’autres pensent également aux joueurs, c’est le cas d’Electronic Arts qui depuis deux semaines organisent de petits coups sur les réseaux sociaux.



On va voir qui respecte vraiment le #ConfinementJour12. 🏠 Le 1er Plumbob de chaque code cache un chiffre et le 2ème une lettre, à vous de les retrouver. Soyez rapides ! ⏱ Si vous avez déjà tous les packs, retweetez pour faire gagner vos ami/es ! pic.twitter.com/3ngXbEbP18 — Les Sims (@LesSims) March 28, 2020

Le premier coup était avec Les Sims 4, Electronic Arts offrait des versions simples, et des DLC sur PC, PS4 et Xbox One il y a deux semaines.



Stay home. Master the Force. We’re giving away codes for #JediFallenOrder to help you all #stayandplay: pic.twitter.com/HHRtbJ3hJR — EA Star Wars #stayandplay (@EAStarWars) April 3, 2020

Cette semaine, c’est Star Wars Jedi Fallen Order qui était offert là encore sur PS4, Xbox One et PC. Alors oui, c’est un geste généreux, néanmoins minime étant donné que seulement une cinquantaine de joueurs peuvent profiter de ses codes à usages uniques. Mais c’est déjà mieux que rien.

Sony reverse 100 millions de dollars

De son côté, le groupe Sony (qui est propriétaire de la marque PlayStation) va faire un don de 100 millions de dollars pour les organismes de bienfaisance COVID-19. Alors bien entendu, ce n’est pas PlayStation directement qui est visé par ce don, mais le groupe Sony tout entier.



Today, we’re proud to announce the Sony Global Relief Fund for COVID-19, a $100 million fund to support those around the world affected by the novel coronavirus. Through the fund, we’ll be providing support in three areas: pic.twitter.com/j05g9Ffvyh — Sony (@Sony) April 2, 2020

Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer le Sony Global Relief Fund for COVID-19, un fonds de 100 millions de dollars destiné à soutenir les personnes touchées par le nouveau coronavirus dans le monde. Grâce au fonds, nous fournirons un soutien dans trois domaines: 1. Assistance aux premiers intervenants engagés dans des efforts médicaux et autres de première ligne pour lutter contre le virus 2. Soutien aux enfants et aux éducateurs qui travaillent et apprennent maintenant à distance 3. Aide à la communauté créative du divertissement affectée par la propagation du virus.

Bien entendu Take Two, Electronic Arts et Sony ne sont pas les seuls à se mobiliser et faire des dons pour aider cette crise du Coronavirus. D’autres se lancent également dans une grande campagne de sensibilisation pour inciter les joueurs à rester chez eux. Activision-Blizzard, Twitch, Kabam, Riot Games, YouTube Gaming, Snap Games, Amazon Appstore, Maysalward, Big Fish Games, Playtika, Unity, Dirtybit, Pocket Gems Wooga, Glu Mobile, Jam City, SciPlay, Zynga, tous se mobilisent et rejoignent le mouvement #PlayApartTogether.

Dernier fait drôle, l’OMS (Organisation mondiale de la Santé), qui reconnaissait le jeu vidéo comme une maladie, un trouble il y a seulement 10 mois de cela, en mai 2019… Retourne sa veste et demande aux personnes confinées de jouer aux jeux vidéo et notamment au jeu Animal Crossing New Horizons pour faire passer le temps afin de rester chez eux.

« Les entreprises de l’industrie des jeux ont une audience mondiale et nous encourageons tout le monde à #PlayApartTogether. Plus de distanciation physique et d’autres mesures aideront à aplanir la courbe et à sauver des vies. »

Ray Chambers, ambassadeur de l’OMS pour la stratégie mondiale

« Les jeux sont une partie importante de ce qui rassemble la communauté Twitch chaque jour. L’initiative #PlayApartTogether nous rappelle que même s’il est crucial de garder nos distances les uns par rapport aux autres, nous pouvons continuer à profiter des jeux que nous aimons et rester connectés avec les gens en ligne. »

Michael Aragon, responsable Twitch

Avec un peu de chance, cette crise sanitaire pourrait servir à aider le jeu vidéo à se sortir des nombreux clichés dont il est victime, notamment de la part de l’Organisation mondiale de la Santé. Aujourd’hui, le jeu en ligne représente l’une des meilleures façons de garder un lien social avec ses amis et sa famille pendant le confinement. Alors qu’il y a encore quelques mois, le jeu en ligne était considéré comme une pratique qui rendait les gens asociaux. Joli paradoxe.