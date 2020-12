Facebook a du mal à endiguer la désinformation autour de deux scrutins clés

Dans la foulée de l’élection présidentielle américaine, Facebook a dû faire face à de nombreuses tentatives de désinformation. La plupart émanent du camp Trump, voire du président lui même et affirment que Joe Biden et les démocrates ont triché pour accéder à la Maison-Blanche. Le réseau social a réagi en étiquetant ces publications. Il a même supprimé certains groupes sulfureux et bloqué des hashtags très populaires.

Comme cela ne suffisait pas, la plateforme a aussi modifié en urgence son algorithme. Cela s’est traduit par une amélioration de la visibilité des médias réputés fiables comme CNN, le New York Times ou NPR. À l’inverse, d’autres sites comme Breitbart proche du parti républicain, ou Occupy Democrat, un groupe progressiste, ont été bien moins mis en valeur.

L’efficacité de l’étiquetage des contenus est remise en question

Malgré tous ses efforts, Facebook n’arrive toujours pas à contrer de manière satisfaisante la désinformation. C’est en tout cas le point de vue de l’ONG Avaaz qui vient de réaliser une enquête à ce sujet. Concrètement, les auteurs ont examiné 204 publications en Anglais et en Espagnol, contenant 12 fausses informations liées aux prochains scrutins sénatoriaux en Géorgie qui se tiendront le 5 janvier prochain.

Leur constat est assez accablant puisqu’au 20 novembre dernier, 60 % de ces contenus n’avaient pas été étiquetés comme trompeurs. D’autres contenaient bien un avertissement mais ils se contentaient d’orienter les utilisateurs vers un hub consacré aux informations sur les élections. Le rapport souligne donc des incohérences dans la manière dont Facebook caractérise ces différentes publications. Il arrive par exemple assez souvent que les messages publiés par des hommes politiques échappent à la vérification des faits.

La question de l’efficacité de l’étiquetage des contenus est aussi posée. Les auteurs ont ainsi constaté que cela n’empêchait nullement une publication de se propager vers des centaines de milliers d’utilisateurs.

Cité par Cnet, Fadi Quran, directeur de campagne chez Avaaz tient à tirer la sonnette d’alarme : « Les électeurs de Géorgie ne sont qu’à quelques semaines de décider de la direction du Sénat américain – et de la direction du pays – et leurs fils d’actualité sont envahis par des informations erronées qui pourraient miner davantage la confiance dans le processus électoral et faire baisser le taux de participation ».

Facebook a également tenu à réagir. L’entreprise indique avoir examiné les conclusions du rapport et notamment avoir étiqueté certains messages repérés par l’ONG. La firme de Mark Zuckerberg précise partager cet objectif de lutte contre la désinformation. Elle rappelle également son partenariat avec 80 organisations de vérification des faits et son utilisation de l’intelligence artificielle pour améliorer la modération.