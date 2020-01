Facebook abandonne (en partie) l’idée d’intégrer des publicités dans WhatsApp

La pub dans WhatsApp, oui, mais non, enfin pas vraiment…

Cela fait quelques années maintenant que Facebook réfléchit à une (bonne) manière d’intégrer de la publicité au sein de WhatsApp. L’année dernière, on découvrait un aperçu de ce que à quoi pourrait ressembler une publicité WhatsApp, intégrée dans les Stories. Ainsi, les publicités devraient se placer aux côtés des Stories WhatsApp de vos amis, sauf que la Story sera celle d’une marque, comme c’est déjà le cas sur Instagram.

Toutefois, selon le Wall Street Journal, Facebook aurait décidé de s’accorder un délai supplémentaire en ce qui concerne l’intégration des publicités au sein du service de messagerie. Rappelons que l’arrivée probable de publicités au sein de WhatsApp avait provoqué le départ de l’un des créateurs de l’application il y a 2 ans…

Des publicités dans les Status ?

Plus récemment, chez WhatsApp, on a dissous une unité de recherche dédiée justement à l’intégration des publicités. Selon toute vraisemblance, Facebook aurait donc décidé d’abonner l’idée d’intégrer de la publicité sur WhatsApp… Toutefois, dans les faits, il semblerait que Facebook ait une autre idée derrière la tête, à savoir intégrer des messages promotionnels dans les Status. Une idée qui n’est pas nouvelle, puisque cette dernière était déjà évoquée en fin d’année 2018.

Du côté de chez Facebook, si on se félicite régulièrement du succès des applications maison (dont Instagram, Messenger…), on a bien du mal à monétiser WhatsApp, une application acquise en 2014 pour plus de 20 milliards de dollars… A l’heure actuelle, Facebook serait à pied d’oeuvre sur de nouvelles fonctionnalités qui permettront aux professionnels de rentrer plus facilement en contact avec les utilisateurs.

Rappelons qu’en fin d’année dernière, Brian Acton, l’un des fondateurs de WhatsApp, déclarait dans une interview avec le magazine Forbes qu’en vendant l’application à Facebook, il avait également vendu la vie privée des utilisateurs.