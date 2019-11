Facebook aurait aussi fait une offre pour racheter Fitbit

Le rachat de Fitbit par Google était l’une des infos les plus importantes de la semaine, dans le monde des nouvelles technologies. Pour rappel, la firme de Mountain View va faire l’acquisition de cette entreprise, spécialisée dans les bracelets connectés pour suivre l’activité physique.

Cette acquisition coûtera 2,1 milliards de dollars à Google, mais permettra à celui-ci de développer ses propres montres ou bracelets connectés.

Mais visiblement, Google n’était pas le seul géant d’internet intéressé par Fitbit. D’après un article de The Information (via The Next Web), qui cite des sources proches du dossier, Facebook aurait également discuté avec les dirigeants de Fitbit en vue d’une acquisition. Néanmoins, l’offre du numéro un des réseaux sociaux n’aurait pas été convaincante puisque Google aurait été prêt à payer le double de ce que Facebook aurait proposé.

Facebook a-t-il envisagé de lancer des bracelets connectés ?

En tout cas, cette rumeur rappelle que Facebook, aujourd’hui, a également des ambitions dans le hardware. Pour rappel, grâce à l’acquisition d’Oculus, Facebook est aujourd’hui l’un des leaders dans le domaine de la réalité virtuelle pour le grand public. De plus, la société a récemment révélé qu’elle développe des lunettes de réalité augmentée.

Facebook vend également des écrans connectés, similaires aux écrans Amazon Echo Show ou aux Nest Hub de Google, via sa marque Portal.

En revanche, on n’a jamais entendu parler d’un projet de Mark Zuckerberg dans le domaine des bracelets ou des montres connectées.

D’ailleurs, le fait que Facebook n’aurait pas fait une offre pour contrer celle de Google signale peut-être que pour le moment, il ne s’agit pas d’une catégorie de produits prioritaire pour le numéro un des réseaux sociaux.