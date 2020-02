Facebook aussi abandonne le MWC 2020

À quelques jours du MWC, Facebook rejoint la liste des entreprises ayant annoncé leur absence à l’événement. Dans un communiqué publié mardi, un porte-parole de la société américaine a indiqué : « Par excès de prudence, les employés de Facebook ne participeront pas au Mobile World Congress de cette année en raison de l’évolution des risques de santé publique liés au coronavirus. Nous continuerons à collaborer avec la GSMA [organisateur du MWC, NDLR] et nos partenaires et les remercions pour leurs efforts ».

Actuellement, plusieurs constructeurs a annoncé qu’ils ne seraient pas présents au Mobile World Congress qui se tiendra à Barcelone du 24 au 27 février 2020. Amazon, LG, ZTE, Sony, Nvidia, Ericsson ou encore Intel et Vivo ont fait part de leur absence à l’événement ces derniers jours. Tous évoquent logiquement les menaces liées au coronavirus en mentionnant la sécurité et le bien-être des équipes, malgré les précautions prises par l’organisateur du salon.

Vers une annulation du MWC 2020 ?

Il y a deux jours à peine, la GSMA a indiqué qu’elle s’était rapprochée des autorités sanitaires espagnoles afin que ces dernières soient prêtes à traiter les cas de coronavirus si nécessaire. Sur place, des caméras thermiques seront présentes ainsi que des gants et des masques de protection. Les poignées de main habituellement de rigueur entre les visiteurs ne seront pas non plus à l’ordre du jour.

La GSMA prévoit aussi de vérifier que les visiteurs n’ont pas été en contact avec des personnes infectées par le coronavirus. Les voyageurs qui viennent de la province de Hubei, considérée comme l’épicentre de l’épidémie, ne pourront pas accéder au MWC, au même titre que les personnes n’étant pas allées « en dehors de Chine 14 jours avant l’événement ».

Si l’organisateur du MWC n’a pas annulé l’événement pour l’instant, il semblerait que la GSMA réfléchisse sérieusement à la question, que ce soit à cause du coronavirus ou de la vague d’annulation des entreprises mondiales. Une décision officielle devrait être rendue ce vendredi — soit une semaine avant l’événement, suite à une réunion du conseil d’administration.