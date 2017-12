Facebook fait le bilan de l’année 2017 de Messenger

Facebook fait son bilan de l’année 2017 et le réseau social est revenu sur l’année 2017 de sa messagerie instantanée Messenger. L’occasion de découvrir que 1,3 milliard de personnes utilisent Messenger chaque mois et l’explosion du nombre de conversations en vidéo.

2017, année de la conversation vidéo

Fin d’année oblige, il est temps pour chacun de faire le bilan de l’année écoulée. Après avoir dévoilé son top des sujets et tendances de l’année 2017, Facebook revient sur l’année 2017 de Messenger, son service (et application) de messagerie instantanée.

Très populaire, Facebook Messenger compte 1,3 milliard d’utilisateurs chaque mois et confirme une nouvelle fois que le réseau social se porte (très) bien. À noter que Messenger avait dépassé le cap du milliard d’utilisateurs à l’été 2016.

Cette année 2017 a surtout été marquée par le bon en avant de la conversation vidéo. Le réseau social nous apprend que plus de 17 milliards de conversations vidéo ont eu lieu sur Messenger en 2017, soit deux fois plus de sessions qu’en 2016. Cette fonctionnalité « touche toutes les parties du globe, et même l’Antarctique avec une conversation vidéo recensée ».

Conscient de l’émergence de la conversation vidéo, Facebook n’avait pas hésité à doter Messenger des appels vidéo de groupe, une manière de faire de l’ombre à Skype.

Les emojis sont les rois des conversations… et les Français les adorent !

Autre grand gagnant de l’année 217 : les messages visuels. Facebook n’hésite pas à parler de « nouveau langage universel » avec plus de 500 milliards d’emojis échangés en 2017, soit presque 1,7 milliard par jour.

En tête des utilisateurs d’emoji, on retrouve les Américains avec plus de 35 milliards d’emojis échangés tandis que les Français arrivent en tête des pays européens avec plus de 14 milliards d’emojis échangés.

Les GIFS ne sont pas en reste avec plus de 18 milliards de GIFS partagés dans le monde, dont 400 millions en France.

Il faut dire qu’avec 7 milliards de conversations qui ont eu lieu chaque jour sur Messenger en 2017, on comprend mieux la quantité de messages visuels qui sont envoyés. Enfin, les fêtes constituent le moment préféré pour se connecter selon Facebook. Le Nouvel An, la fête des Mères et la Saint Valentin sont parmi les 5 jours qui ont vu le plus de messages échangés.

Les groupes se portent bien

En 2017, Messenger a beaucoup misé sur les conversations de groupe et a lancé plusieurs fonctionnalités. On a notamment pu voir que les mentions et les réactions se sont invitées sur Messenger. Depuis leur lancement en Mars, 11 milliards de réactions ont été partagées, avec un pic de 2 milliards pour le seul mois de juin. La réaction la plus utilisée dans une conversation de groupe est 😆.

Du côté des conversations individuelles, les utilisateurs ont préféré utiliser 😍.

Au total, 2,5 millions de groupes ont été créés sur Messenger chaque jour en 2017 et un groupe de conversation compte 10 personnes en moyenne.

L’année 2017 sur Messenger résumée en une infographie :