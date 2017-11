Un événement organisé par Facebook pour les leaders de communautés qui gèrent des groupes, des pages et des événements sur le réseau social.

Si vous gérez un groupe Facebook, une page ou même si vous organisez des événements, ceci devrait vous intéresser. Après avoir été lancé aux Etats-Unis, Facebook Communities Summit arrive en Europe.

Le premier événement a eu lieu au mois de juin à Chicago (en présence de Mark Zuckerberg) et a permis au numéro un des réseaux sociaux de discuter avec les administrateurs de groupe, pour travailler ensuite sur des fonctionnalités pour ces derniers.

Le FCS Europe aura quant à lui lieu à Londres les 8 et 9 février 2018. « […] les leaders communautaires présents auront l’opportunité de participer à des ateliers et panels dédiés à l’apprentissage de nouvelles compétences, à l’application de nouveaux outils et à des conseils sur la gestion d’une communauté. Les participants se connecteront, apprendront et partageront leurs expériences avec d’autres leaders de la communauté », écrit le numéro un des réseaux sociaux. Facebook compte également évoquer les nouveaux outils qu’il développe et récolter des retours.

L’inscription est ouverte aux admins de groupes et de pages ainsi qu’aux organisateurs d’événements d’Europe, sur ce lien.

Le manifeste de Zuckerberg

La notion de communauté est devenue plus importante pour Facebook depuis qu’en février, le PDG Mark Zuckerberg a publié un manifeste de 5 000 mots sur son idée de créer une « communauté mondiale » et de « rassembler l’humanité ». Et les groupes Facebook sont une partie essentielle dans ce projet car « construire une communauté mondiale qui fonctionne pour tout le monde commence avec les millions de petites communautés ». Dans le manifeste, Mark Zuckerberg promet de nouveaux outils pour aider les admins. Et depuis, le numéro un des réseaux sociaux a lancé un nouvel outil de modération, des statistiques pour les groupes ainsi qu’un formulaire pour les demandes d’adhésion.

