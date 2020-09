Facebook Connect : les principales annonces à retenir

Après Apple, c’est au tour de Facebook de faire quelques annonces à l’occasion de la rentrée. Pour cette édition 2020, la Facebook Connect s’est évidemment concentrée sur la réalité augmentée et virtuelle, mais pas seulement pour Oculus. En effet, Facebook en personne songe également à se lancer dans ce secteur en proposant des lunettes connectées en partenariat avec Ray-Ban. Le GAFA travaillerait également sur un modèle de réalité augmentée plus avancée qui semble s’appeler Aria. Voyons quelles ont été les principales annonces à retenir lors de cette conférence Facebook Connect.

Oculus Quest 2 : le tout-en-un.

La première, et pas des moindres, est la présentation de l’Oculus Quest 2. Ce casque est l’unification de toute la gamme proposée par Oculus en un seul produit. Pour faire simple, le Quest 2 reprend l’écran du casque original, tout en intégrant les nombreuses améliorations apportées au Quest, dont Oculus Link. Par ailleurs, l’Oculus Quest 2 devient le premier casque de réalité virtuelle à nécessiter une connexion à Facebook, et non seulement à Oculus.

Si l’Oculus Quest 2 vous a conquis, le casque est dès à présent disponible en précommande dans 22 pays, et devrait être expédié le 13 octobre prochain. Pour la version 64 Go, il faudra compter 299 dollars et 399 dollars pour la version 256 Go.

La fin de l’Oculus Rift S.

Si Facebook a annoncé la fin du Rift S, la société continue de promouvoir les jeux VR PC comme le prochain Medal of Honor de Respawn : Above and Beyond. Oculus mise énormément sur la fonctionnalité Link annoncée sur l’Oculus Quest 2, qui permet aux utilisateurs de brancher leur casque sur PC via USB-C. Selon Facebook, la fonction Link devrait arriver en version bêta dès cet automne. Pour cette occasion, une mise à jour devrait permettre de prendre en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz (au lieu de 72 Hz) et donc profiter de la résolution plus élevée du Quest 2.

Le fameux partenariat entre Facebook et Ray-Ban.

Voici maintenant plusieurs années que le F de GAFA parle de lunettes connectées dès qu’il le peut. Jusqu’à présent rien de très concret, mais hier les choses ont changé. Facebook a annoncé un partenariat avec Ray-Ban qui devrait permettre d’éventuellement conclure ce projet dès l’année prochaine. Facebook est resté très vague sur le sujet, mais nous savons que ces fameuses lunettes ne proposeront pas de caractéristiques AR classiques.

En parallèle, Facebook a également présenté le Project Aria. Selon le géant américain, cette initiative devrait permettre à terme de proposer une expérience en réalité augmentée bien plus optimisée.

Découvrez l' »Infinite Office ».

Oculus commence progressivement à ne plus vouloir se concentrer uniquement sur le gaming. Lors de la présentation, la vidéo ci-dessus montre l’Oculus Quest 2 comme un véritable outil de travail à part entière. Quasiment comme un remplaçant de votre ordinateur. Mais Oculus va encore plus loin en présentant une multitude de cas d’utilisations de son casque. Que ce soit pour faire du sport, pour communiquer avec vos amis ou des clients, et bien plus encore.

Ce qui a particulièrement retenu notre attention c’est la présentation de l’Infinite Office. Comme on peut le voir dans la vidéo, cette webdesigner gère ses projets du bout des doigts, peu importe où elle se trouve. Cette fonction devrait être lancée à l’hiver prochain.

Du gaming pour finir.

Si Oculus ne veut plus rimer uniquement avec jeux vidéo, la société reste clairement attachée à ce secteur. Facebook a donc profité de l’événement pour présenter une longue liste de nouveaux jeux pour l’Oculus Quest 2. Cette liste comprend notamment la suite de The Climb, Warhammer 40,000 Battle Sister, Myst, Assassin’s Creed, et Splinter Cell. Nous avons également pu profiter d’un bref aperçu de Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge.