Facebook s’associe à Ray-Ban pour concevoir des lunettes connectées

Depuis 2016, et l’annonce par Mark Zuckerberg d’un projet concernant des lunettes connectées Facebook, l’entreprise n’est jamais revenue sérieusement à ce sujet. Cependant, un nouveau rapport paru cette semaine révèle quelques nouveaux détails sur le projet « Orion » de Facebook, et surtout il semblerait qu’un calendrier ait été communiqué.

CNBC relate que le nom de code Orion fait bien référence au projet des lunettes connectées Facebook. Le réseau social se serait inspiré de la mythologie grecque dans laquelle, Orion est un chasseur géant réputé pour sa beauté et sa violence. Il semblerait que le Facebook Reality Labs soit aux commandes.

Le but ultime de ce projet est de remplacer les smartphones par les lunettes connectées. Évidemment ce sont des objectifs sur le long terme. Cependant, il se pourrait que dès la sortie de ces dispositifs, ils comprennent un petit écran permettant aux utilisateurs de prendre des appels, de diffuser en direct vers leurs amis et de montrer d’autres informations.

La saisie des données par l’utilisateur serait assurée par un assistant vocal en cours d’élaboration par la même équipe, pas question pour le moment d’y intégrer Alexa ou Google Assistant. Facebook aurait également développé un système de gestes géré par une bague connectée, ce système se nommerait « Agios ».

Une nouvelle manière pour Facebook de diversifier ses activités

Selon le rapport publié par CNBC, Facebook aurait fait de gros efforts pour apporter à ces lunettes un design ultra discret, contrairement à certains modèles présentés par d’autres entreprises.

The Information nous apprend que Ray-Ban aurait à court terme un projet nommé Stella en partenariat avec Facebook qui viserait à concurrencer les Snapchat Spectacles. Facebook a choisit de s’allier à ce fabricant historique, et prévoit de sortir ses lunettes connectées entre 2023 et 2025.

La partie la plus intéressante du rapport d’aujourd’hui est la manière dont Facebook veut remplacer les smartphones par des lunettes intelligentes. À bien des égards, ce nouveau projet donnerait à l’entreprise une chance de contrôler une plateforme matérielle et logicielle de bout en bout sans être contrôlée par Android ou iOS.