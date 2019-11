Facebook Dating : il est désormais possible de partager des stories sur son profil

En septembre dernier, Facebook Dating s’est officiellement lancé aux États-Unis. L’arrivée du géant de la Tech représente un événement majeur dans le secteur des rencontres en lignes. Dans son positionnement, l’entreprise insiste sur le fait qu’elle veut promouvoir des relations plus durables et non pas éphémères comme cela arrive parfois sur d’autres applications.

Les Stories, un service très rentable pour Facebook

Une nouvelle fonctionnalité pourrait en tout cas aider les utilisateurs à faire leur choix. Facebook Dating vient en effet d’annoncer l’intégration du mode Stories sur les profils. Il sera ainsi possible de partager les moments importants de vos journées déjà publiés sur vos comptes Facebook et Instagram. Tout dépend de la scène diffusée, mais il est vrai qu’un story permet généralement d’en savoir beaucoup plus sur une personne qu’une photo largement retouchée. L’utilisateur gardera toutefois le contrôle puisqu’il choisira les moments qui seront postés, il n’y aura pas de partage automatique.

Interrogée par Forbes, Charmaine Hung, responsable produit chez Stories précise : «Nous exploitons les stories que les gens produisent déjà. Nous n’essayons pas de créer un tout nouveau cycle de production. » Cette fonctionnalité va aussi générer davantage de contenus sur Instagram et Facebook, ce qui est toujours une bonne chose pour l’entreprise. Comme l’explique Aaron Goldman de chez 4C Insights, une plateforme spécialisée dans le marketing : « Nous voyons que sur Facebook Stories, les dépenses publicitaires ont augmenté de 554% d’une année à l’autre au troisième trimestre et sur Instagram, elles ont progressé de 139%. »

Mark Zuckerberg souhaitait intégrer depuis longtemps le marché des rencontres en ligne. Comme nous vous l’indiquions récemment, il évoquait en effet cette idée dès 2014. Désormais bien lancé, le réseau social n’entend donc pas faire les choses à moitié et il déploie tous ses moyens pour faire de Facebook Dating un succès. En ce qui concerne la France, la date du lancement de ce service n’est pas encore connue mais cela devrait être en 2020.