Facebook déploie sa fonctionnalité contre l’addiction au réseau social

Cette année, le bien être numérique semble au cœur des préoccupations des acteurs d’internet. Et comme Google et Apple, Facebook a également présenté des fonctionnalités pour son réseau social et pour Instagram qui aident les utilisateurs à passer moins de temps sur ces services. Ces fonctionnalités ont été annoncées au mois d’août et il y a quelques jours, celle d’Instagram a été déployée.

Aujourd’hui, celle de Facebook arrive également, d’après notre confrère TechCrunch.

Pour Facebook, ces fonctionnalités sont là pour vous aider à gérer votre temps. Ainsi, le nouvel onglet sur le réseau social inclut des raccourcis pour paramétrer le fil d’actualité, pour gérer la liste d’amis et pour gérer les notifications.

Facebook just rolled out its “Your Time on Facebook” feature to me

I think it will probably change my usage 0% pic.twitter.com/rg2qMGBvcU

— Matt Navarra (@MattNavarra) November 20, 2018