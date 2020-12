Facebook développerait une IA qui résume les articles pour vous

Facebook risque-t-il, une fois de plus, de faire trembler les médias ? En tout cas, c’est ce que nous laisse entendre un article qui a récemment été publié par BuzzFeed News.

Cet article évoque une réunion de fin d’année qui aurait été organisée par Facebook avec ses employés. Et durant celles-ci, en plus d’avoir évoqué l’année 2020, les dirigeants du groupe auraient également présenté certaines des innovations en cours de développement.

TLDR, comme « too long; didn’t read »

Parmi ces innovations, il y aurait une intelligence artificielle capable de résumer un article de presse. Plus précisément, BuzzFeed évoque une sorte d’assistant numérique appelé « TLDR ». En argot d’internet, tl;dr ou too long; didn’t read (« trop long, [je n’ai] pas lu »), est parfois utilisé pour réagir à une publication qui est trop longue et qui ne donne pas envie de lire.

Et l’IA de TLDR développée par Facebook serait en mesure de résumer un article sous forme de puces pour que l’utilisateur n’ait pas à tout lire. Celle-ci pourrait également fournir l’information sous un format audio, suggérant que Facebook pourrait aussi utiliser cette IA pour ses écrans connectés Portal.

Pour le moment, il ne s’agit que d’une rumeur. Et on ne sait pas encore comment Facebook pourrait utiliser cette IA. Mais en tout cas, les réactions ne se sont pas fait attendre.

Dans un tweet, par exemple, Audrey Cooper, éditrice en chef de WNYC, a déclaré : « J’ai parfois l’impression qu’il y a quelqu’un au QG de FB dont le travail est d’essayer de trouver de nouvelles façons de détruire complètement tout semblant d’intelligence en Amérique. »

Facebook développe également un moyen de contrôler les machines avec la pensée

En 2019, nous apprenions que Facebook a fait l’acquisition de la startup CTRL-Labs. Comme d’autres géants d’internet, Facebook fait rachète régulièrement de plus petites entreprises afin de disposer de leurs technologies. Néanmoins, l’acquisition de CTRL-Labs avait particulièrement attiré l’attention des médias, car celle-ci est spécialisée dans le contrôle des machines par la pensée.

Andrew Bosworth, responsable de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle chez Facebook, avait expliqué : « Vous avez des neurones dans votre moelle épinière qui envoient des signaux électriques aux muscles de votre main en leur demandant de se déplacer de manière spécifique, par exemple en cliquant sur une souris ou en appuyant sur un bouton. Le bracelet (ndlr, développé par CTRL-Labs) décodera ces signaux et les traduira en un signal numérique que votre appareil peut comprendre, vous permettant ainsi de contrôler votre vie numérique. Il enregistre votre intention pour que vous puissiez partager une photo avec un ami en utilisant un mouvement imperceptible ou tout simplement en ayant l’intention de le faire. »

Et visiblement, le projet de Facebook de proposer un moyen de contrôler les machines avec la pensée est en bonne voie. En effet, d’après l’article de BuzzFeed, lors de sa récente réunion avec les employés, le numéro un des réseaux sociaux a également évoqué les progrès de cette nouvelle interface. Celle-ci pourrait être utilisée pour saisir sur un clavier virtuel, tenir un objet dans un environnement virtuel, ou contrôler un personnage dans un jeu vidéo.