Facebook rachète la startup CTRL-Labs, spécialisée dans le contrôle des machines par la pensée

Pour muscler sa division spécialisée dans la réalité virtuelle et dans la réalité augmentée, Facebook a fait l’acquisition d’une startup newyorkaise baptisée CTRL-labs. La nouvelle a été annoncée par Andrew Bosworth, vice-président des activités en réalité virtuelle et réalité augmentée chez Facebook. D’après nos confrères d’Engadget, cette acquisition aurait coûté entre 500 millions et 1 milliard de dollars.

Un bracelet (magique) qui pourrait être très utile à Oculus

Facebook veut exploiter les technologies développées par CTRL-labs. La startup a créé un bracelet capable de détecter des commandes provenant du cerveau, ce qui peut servir d’interface pour commander des appareils de réalité augmentée ou de réalité virtuelle.

Comment ça marche ? Comme l’explique Andrew Bosworth : « Vous avez des neurones dans votre moelle épinière qui envoient des signaux électriques aux muscles de votre main en leur demandant de se déplacer de manière spécifique, par exemple en cliquant sur une souris ou en appuyant sur un bouton. Le bracelet décodera ces signaux et les traduira en un signal numérique que votre appareil peut comprendre, vous permettant ainsi de contrôler votre vie numérique. Il enregistre votre intention pour que vous puissiez partager une photo avec un ami en utilisant un mouvement imperceptible ou tout simplement en ayant l’intention de le faire. »



L’équipe de la startup va intégrer Facebook Reality Labs avec pour ambition que le grand public puisse profiter des avancées technologiques créées par cette équipe plus rapidement.

On peut déjà imaginer comment Facebook pourrait utiliser le bracelet de CTRL-labs pour rendre les commandes de ses casques de réalité virtuelle Oculus plus intuitifs.

Dans le domaine de la réalité augmentée, des rumeurs indiquent que Facebook développerait aussi des lunettes similaires aux Google Glass, en partenariat avec la maison-mère de Ray-Ban.