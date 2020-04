Facebook est en train de tester une application de messagerie pour l’Apple Watch

En plus de ses services les plus populaires comme WhatsApp ou Instagram, Facebook teste aussi régulièrement d’autres applications. En juillet 2019, l’entreprise a même créé une entité appelée NPE ou New Product Experimentation pour ces tests.

Et alors que l’entreprise continue de muscler Facebook, WhatsApp et Instagram, NPE sort une nouvelle application pour l’Apple Watch, appelée Kit. Et l’idée est tout simplement de proposer un outil de messagerie très simple qui permet à l’utilisateur de rester en contact avec ses amis en utilisant la montre connectée d’Apple, avec une interface adaptée au petit écran de ce gadget.

Un moyen de tester la messagerie sur les montres connectées ?

Liée à Messenger, Kit permet d’échanger des messages vocaux, la géolocalisation, et des emojis. « Nous espérons que Kit vous aidera à rester en contact avec les personnes les plus importantes pour vous – sans avoir constamment besoin de décrocher votre téléphone », lit-on dans la description de l’application dans l’App Store.

Malheureusement, comme un certain nombre d’expérimentations lancées par Facebook, Kit pourrait disparaître plus tard. Sur la page de NPE, Facebook précise en effet que « contrairement à la famille d’applications de Facebook, les applications de l’équipe NPE changeront très rapidement et seront fermées si nous apprenons qu’elles ne sont pas utiles aux gens. Nous nous attendons à de nombreux échecs. Nous voulons également minimiser les perturbations pour les milliards de personnes qui utilisent quotidiennement les applications Facebook. »

En ce qui concerne Kit, on peut imaginer que cette expérience pourrait aider Facebook à adapter ses services messagerie populaires, Messenger ou WhatsApp, aux montres connectées.

Sinon, on rappelle qu’il y a quelques jours, l’équipe NPE de Facebook a également lancé une application de messagerie pour les couples baptisée Tuned. NPE a également développé Aux, une application axée sur la musique, Bump, un service de chat, et Whale, une application de création de memes.