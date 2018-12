Facebook est-il dangereux pour la démocratie ?

Facebook et la quête du profit

Qu’il est loin le temps où l’on considérait Facebook comme un simple endroit pour retrouver ses amis, partager des photos ou envoyer des poke. Le réseau social de Mark Zuckerberg a définitivement changé d’échelle en devenant un espace numérique central à la portée souvent mal évaluée. Avec deux milliards de membres, c’est une agora moderne sur lequel on trouve du bon et du mauvais. Le problème, c’est souvent la place que prend ce second. La portée négative de Facebook aujourd’hui.

C’est Robert Hannigan qui le dit lui-même. L’homme est l’ancien patron de la NSA britannique. Et pour lui Facebook est nocif pour la démocratie. Deux raisons à cela. La première ? Le réseau lui-même, prêt à tout pour faire du profit. Comme le révèle les documents internes, les données des utilisateurs sont une marchandise comme les autres.

Affaire après affaire, les preuves se multiplient.

Facebook, réseau sous influence

Mais les problèmes éthiques de Mark Zuckerberg ne sont finalement qu’une partie du problème. Du Brexit à l’ingérence russe dans l’élection de Donald Trump en passant par Jair Bolsonaro, le réseau est perverti par des acteurs politiques qui veulent peser sur les élections.

Si officiellement, le réseau essaie d’agir, certaines révélations permettent de douter de la véracité de cet engagement. La possibilité que les Gilets jaunes en France aient eux aussi été ciblés par la propagande russe ne fait que renforcer la dangerosité réelle du réseau sociale à l’heure des fake news et de la « vérité alternative »….

