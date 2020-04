Facebook Gaming débarque aujourd’hui sur iOS et Android… Tremble Twitch

En cette période de confinement, regarder du live streaming est devenu l’une des activités favorites pour de nombreuses personnes. Si Twitch reste inévitablement le leader du secteur, d’autres plateformes comme celle de Microsoft : Mixer, ou encore YouTube Gaming et Facebook Gaming gagnent de plus en plus du terrain.

Depuis quelques mois, l’onglet Facebook Gaming est de plus en plus mis en évidence sur le réseau social du même nom, mais aujourd’hui, Mark Zuckerberg et ses équipes ont décidé de passer une étape supplémentaire.

Un porte-parole de Facebook aurait confié au New York Times qu’une application mobile Facebook Gaming devrait voir le jour le lundi 20 avril 2020. Si ce n’est pas encore le cas chez vous, il est fort probable que d’ici quelques heures vous puissiez utiliser l’application sous iOS et Android. Devant le succès récolté par Twitch, Facebook a logiquement souhaité prendre une part du gâteau en distinguant sa plateforme de streaming de son réseau social vieillissant.

Le live streaming rapporte énormément aux plateformes. Nous allons encore une fois prendre l’exemple le plus flagrant, l’année dernière Twitch a touché 300 millions de dollars grâce notamment à la publicité, aux abonnements, etc.

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, aucune publicité ne sera affichée sur Facebook Gaming à son lancement. Connaissant les agissements de l’entreprise, d’ici quelques semaines nous devrions voir apparaître les premières publicités. Toutefois, Facebook a mis en place une sorte de monnaie virtuelle (les « Stars ») pour encourager vos streamers favoris, et la plateforme touche une commission à chaque fois que achetez des « Stars ».

Comme l’a fait Mixer avec Ninja, Facebook Gaming aurait déjà approché de nombreux streamers en proposant de belles sommes afin de les attirer sur la nouvelle plateforme. Par rapport à ce que proposent la plupart de ces plateformes, Facebook Gaming permet aux joueurs mobiles de partager plus facilement leurs parties en live grâce à la fonction « Go Live ». Cette option devrait fonctionner sur iOS et Android.

À voir désormais si Facebook Gaming parvient à rivaliser avec Twitch une fois que l’effet de curiosité sera passé. Pour rappel, lorsque Mixer a volé le streamer Ninja à Twitch, son public a suivi pendant les premières semaines cependant Twitch n’a pas ressenti de gros changements sur le long terme.