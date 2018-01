Facebook invente une nouvelle unité de temps

Un Flick équivaut à 1/705600000 seconde.

Facebook vient d’annoncer l’invention du Flick, une nouvelle unité de temps. Un Flick équivaut à 1/705600000 seconde et il s’agit de « la plus petite unité de temps qui est supérieure à une nanoseconde ».

Mais pourquoi inventer une nouvelle unité de temps ?

En plus de la messagerie et des réseaux sociaux, Facebook travaille également dans la vidéo et dans la réalité virtuelle, via Oculus.

L’idée d’inventer cette unité de temps vient de Christopher Horvath qui travaillait pour le studio Oculus Story et elle remonte à l’année dernière. Il voulait résoudre un problème causé par les valeurs des fréquences de rafraîchissement dans l’audiovisuel.

We've launched Flicks, a unit of time, slightly larger than a nanosecond that exactly subdivides media frame rates and sampling frequencies. https://t.co/w9SDBznXRE — Facebook Open Source (@fbOpenSource) January 22, 2018

En effet, avec le Flick, il est possible de représenter la durée d’une frame avec un nombre entier pour les fréquences 24, 25, 30, 48, 50, 60, 90, 100 ou 120 Hz, etc.

Cela facilite donc le travail des techniciens qui manipuleront des nombres entiers, mais le Flick permet surtout d’éliminer les imprécisions causées par décimaux.

Sur une vidéo à 24 images par seconde, la durée exacte d’un frame est de 29400000 flicks tandis que sur une vidéo à 120 images par seconde, un frame dure 5880000 flicks.

1/24 fps frame: 29400000 flicks

1/25 fps frame: 28224000 flicks

1/30 fps frame: 23520000 flicks

1/48 fps frame: 14700000 flicks

1/50 fps frame: 14112000 flicks

1/60 fps frame: 11760000 flicks

1/90 fps frame: 7840000 flicks

1/100 fps frame: 7056000 flicks

1/120 fps frame: 5880000 flicks

1/8000 fps frame: 88200 flicks

1/16000 fps frame: 44100 flicks

1/22050 fps frame: 32000 flicks

etc.

En s’exprimant en secondes, on aurait des nombres comme 0.04166666667 seconde (ou 41666666.669 nanosecondes), ce qui est la durée d’un frame pour une vidéo à 24 frames par seconde (FPS).