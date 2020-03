Facebook Live propose de nouvelles fonctionnalités pour le confinement

Depuis le début de l’épidémie, Facebook observe une hausse importante de son trafic. Et si certaines fonctionnalités, comme les événements, ne sont pas vraiment utiles en cette période de confinement, d’autres, comme les vidéos en direct, ont une très forte hausse de leur utilisation.

Et afin de s’adapter à ces changements brusques, Facebook a décidé d’améliorer sa fonctionnalité Live. « L’équipe travaille sur de nouvelles expériences et itère sur les expériences existantes pour rendre Facebook Live encore plus accessible et utile pour les personnes et les créateurs », explique Fidji Simo, responsable de l’application Facebook, dans un billet de blog.

Par exemple, Facebook fait en sorte que les diffusions en direct sur Facebook Live soient plus accessibles. Une option « audio only » permet de ne lire que le son d’une diffusion en direct, ce qui peut être pratique pour les personnes qui ont un accès limité à internet (cela consomme moins de données mobiles). Le numéro un des réseaux sociaux rend aussi les diffusions en live accessibles à ceux qui n’ont pas un compte Facebook.

Pour les créateurs, Facebook Live propose son système de monétisation avec des « Etoiles », une fonctionnalité qui était destinée aux gamers, à plus de pages. Actuellement, le numéro un des réseaux sociaux teste ce mode de monétisation avec des musiciens et des institutions culturelles.

Comment Facebook s’est adapté ?

Dans un article publié récemment, Bloomberg explique comment Facebook a dû rapidement s’adapter aux changements liés à la crise du coronavirus. Comme je l’ai expliqué plus haut, si globalement, Facebook a observé une hausse de son trafic, certaines fonctionnalités sont plus utilisées tandis que d’autres le sont moins.

De ce fait, le numéro un des réseaux sociaux a dû revoir ses priorités. Après avoir renforcé les mesures pour empêcher la propagation des contenus de désinformation sur le COVID-19, l’entreprise s’est penché sur l’amélioration des services les plus utilisés durant la période de confinement.

Les Événements, ainsi que la fonctionnalité Marketplace, qui encouragent les rencontres physiques entre personnes, ne sont pas prioritaires, tandis que des ressources supplémentaires sont attribuées à Facebook Live ainsi qu’aux fonctionnalités d’appel vidéo.

« Facebook a cessé d’afficher autant de rappels d’événements aux utilisateurs, et les employés ont été invités à se porter volontaires pour des produits nécessitant plus d’aide, comme Live, News et Groupes », lit-on dans l’article de Bloomberg.

Sinon, pour rappel, Instagram a annoncé, il y a quelques jours, une série de nouveautés destinées à stopper la désinformation et pour encourager la distanciation sociale ainsi que les gestes barrière.