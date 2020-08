Facebook lance-t-il enfin l’interopérabilité entre Messenger et Instagram ?

On sait depuis longtemps que Facebook souhaite rendre ses différents services de messagerie interopérables. Cette interopérabilité permettrait par exemple à un utilisateur d’Instagram d’envoyer des messages privés à un utilisateur de Messenger ou bien à un utilisateur de WhatsApp. Et dernièrement, nous avons vu fuiter sur la toile des prototypes de cette fonctionnalité d’interopérabilité.

Cette semaine, le site The Verge indique que certains de ses journalistes (sur iOS et Android) ont reçu une mise à jour de l’application Instagram qui inclut une nouvelle fonctionnalité d’envoi de message vers Facebook Messenger. Une fenêtre pop-up serait apparue, invitant les utilisateurs concernés par ce déploiement à faire une mise à jour qui inclut la possibilité de discuter avec « les amis qui utilisent Facebook ».

