Facebook lance une campagne pour sensibiliser ses utilisateurs à la désinformation

Depuis plusieurs années, Facebook est accusé, au même titre que d’autres réseaux sociaux, de ne pas lutter assez contre la désinformation sur sa plateforme. Avec la pandémie de coronavirus, de nombreuses fausses nouvelles ont tendance à circuler en ligne et ces dernières ne sont pas toujours modérées.

Pourtant, le réseau social a déjà mis en place plusieurs mesures pour lutter contre les fake news. Facebook s’est associé à des médias pour procéder à des vérifications des faits qui permettent de démêler le vrai du faux. L’entreprise a également décidé de partager ses données avec des chercheurs afin de mieux comprendre ces phénomènes de désinformation.

Cette semaine, la plateforme a aussi annoncé un changement dans son algorithme. Ce dernier donnera la priorité à certains types d’articles par rapport à d’autres. Les publications qui sont à l’origine d’une information et citée par de nombreuses autres seront ainsi mises en valeur. La plateforme entend aussi encourager les articles signés. Le réseau social a d’ailleurs noté que la plupart des fausses nouvelles ne mentionnaient aucun auteur.

Adopter les bons réflexes pour ne pas se faire manipuler

Facebook a aussi annoncé qu’il va lancer une campagne d’éducation à l’information afin de sensibiliser ses utilisateurs européens, africains et ceux qui habitent au Moyen-Orient :

Nous voulons donner aux gens les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur les informations qu’ils voient en ligne et d’où elles proviennent. Pour soutenir cet effort, nous allons déployer au cours des prochaines semaines une nouvelle campagne dans les pays de la région EMEA pour éduquer et informer. les gens sur la façon de détecter les fausses nouvelles potentielles.

On ne connaît pas les détails précis de cette initiative mais l’entreprise a déjà précisé les axes sur lesquels elle insistera. Il sera demandé aux internautes de se poser trois questions principales. D’où vient l’information ? Quelle est la source et si elle n’est pas mentionnée, cherchez là. Manque-t-il quelque chose ? Il est important de ne pas se contenter d’un titre qui peut être trompeur et d’aller lire les détails. Comment vous sentez-vous après la lecture ? Les fausses nouvelles jouent avec nos sentiments et cherchent à enlever tout esprit critique en jouant sur la corde sensible. Si une information paraît trop belle pour être vraie, mieux vaut la vérifier avant de la partager.

Rien n’indique que les utilisateurs suivront à la lettre ces conseils. Cette campagne aura au moins le mérite d’inciter les internautes à faire fonctionner leur esprit critique quant aux contenus qu’ils peuvent trouver en ligne.