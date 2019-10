Facebook : le gouvernement américain s’oppose au chiffrement complet des messageries

C’est une demande très ferme et qui n’a rien d’amicale. Le procureur général des États-Unis, Bill Barr s’est fendu d’une lettre à Facebook. Il insiste dans cette missive pour que le géant de la Tech stoppe son projet d’expansion du chiffrement de bout en bout de ses services de messagerie.

Les entreprises ne devraient pas délibérément concevoir leurs système pour empêcher toute forme d’accès au contenu, y compris pour prévenir et enquêter sur les crimes les plus sérieux. Cela fait courir un risque pour nos citoyens et sociétés en érodant nettement la capacité d’une entreprise à détecter et répondre à des contenus et activités illégales, comme l’exploitation et l’abus sexuel d’enfants, le terrorisme, et les tentatives d’adversaire étranger de mettre en défaut les institutions et valeurs démocratiques, en empêchant la poursuite des criminels et la sauvegarde des victimes. Cela contrevient également à la capacité des forces de l’ordre à enquêter sur ces crimes ou d’autres crimes sérieux.