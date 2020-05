Facebook Live : toutes les étapes pour réussir sa communication vidéo en direct

Une formation sur Facebook Live ? A quoi bon ? C’est tellement facile, il suffit d’appuyer sur un bouton !

Souvent avec les outils numériques, les choses sont devenues tellement faciles en apparence que tout le monde pense savoir faire. C’est vrai aussi avec Facebook Live, et tous les autres services de streaming qui ont éclos au cours de ces dernières années.

Pourtant, entre un live de quelques minutes expédié à la va-vite dans sa chambre en selfie-camera et une vraie « émission » en direct à l’aspect professionnel, captivante et agréable à regarder, il y a souvent un monde.

Et il n’est pas très compliqué de passer justement d’un monde à l’autre. Pas besoin d’être un professionnel de la vidéo ou de la télé : c’est juste une question de méthode, d’entrainement, et d’avoir les bons outils et les bons codes. Et c’est ce qui vous différenciera et permettra de capitaliser sur votre image et d’augmenter votre visibilité.

C’est ce que nous vous proposons de découvrir dans cette nouvelle formation inédite : Réussir ses Facebook Live comme un pro.

Voici les principales étapes de ce cours.

1 – Avant le Live

Un Live de qualité ne s’improvise pas et se prépare à l’avance. Pour assurer une prestation de qualité, il faut respecter une certaine méthode, connaitre et valider des prérequis techniques et pratiques, puis préparer la promotion de sa retransmission afin d’être sûr d’avoir la meilleure audience au moment de la diffusion. Dans cette formation vous verrez également comment faire un Live à plusieurs, un Live avec plusieurs angles de caméra ou encore les trucs et astuces pour améliorer la qualité de l’image (avec par exemple un fond flouté comme au cinéma sans caméra spéciale). Autant de critères qu’il est nécessaire de remplir afin de se donner les meilleures chances de réussir son Live.

Offre spéciale réservée aux lecteurs de Presse-citron. Bénéficiez d’un prix promotionnel pour cette formation : 97,00 euros au lieu de 149,00 avec le code SZQURSV. Attention, cette offre est limitée dans le temps, valable jusqu’au 12 juin 2020.

2 – Pendant le Live

Il y a plusieurs éléments à vérifier durant le Live, et vous verrez quelles méthodes appliquer pour que tout se passe dans les meilleures conditions, sans mauvaise surprise qui pourrait complètement saboter votre prestation. Dans la formation vous apprendrez à établir une check-list comme un pilote afin d’être certain de ne pas vous crasher pendant la diffusion.

3 – Après le Live

La diffusion est terminée, vous soufflez, mais c’est loin d’être fini pour vous. Il reste beaucoup de choses à faire pour optimiser l’expérience faire en sorte d’exploiter de toutes les façons possibles votre diffusion en direct afin d’en faire un contenu profitable et rentable pour votre image et votre visibilité. Vous verrez dans la formation qu’il existe des tas d’astuces peu connues pour exploiter tirer le meilleur parti de votre Live en le recyclant de différentes façons.

