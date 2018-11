Facebook Messenger : bientôt 10 minutes pour supprimer un message envoyé

Au mois d’octobre, Jane Manchum Wong, spécialiste en reverse engineering, remarquait que Facebook testait une fonctionnalité permettant de supprimer un message envoyé. Néanmoins, aucune information supplémentaire n’était apportée à l’époque, si bien que l’on ne savait pas encore durant combien de temps il était possible d’effacer un message avant sa lecture.

Dix minutes sur Facebook Messenger contre une heure sur WhatsApp

Il semblerait que les premières expériences aient été positives, puisque Facebook s’apprêterait à proposer cette option beaucoup plus largement. En effet, l’option apparaît désormais dans les notes de la version 191.0 de l’application Facebook Messenger sur iOS, où il est précisé « coming soon », ce qui laisse entendre qu’elle ne devrait pas tarder à débarquer, du moins sur iOS. Les utilisateurs auront donc dix minutes pour supprimer un message envoyé avant qu’il ne soit lu par son destinataire. De quoi éviter quelques petites erreurs d’inattention. Actuellement, il est possible de supprimer un message envoyé du fil, mais le destinataire y a toujours accès.

Pour rappel, cette fonctionnalité a été suggérée par Facebook après l’affaire Cambridge Analytica, l’un des gros scandales qui a ébranlé le réseau social au cours de l’année. À cette époque, il avait été révélé que le patron Mark Zuckerberg et certains dirigeants avaient la possibilité d’effacer certains messages après leur envoi. Si elle a d’abord évoqué la sécurité des dirigeants principaux, l’entreprise a finalement indiqué qu’elle allait songer à proposer cette option plus largement pour calmer les utilisateurs.

WhatsApp propose une fonctionnalité similaire, mais le temps durant lequel il est possible d’effacer un message est plus long. À l’origine, l’application de messagerie rachetée par Facebook donnait sept minutes à ses utilisateurs, contre une heure aujourd’hui. Le destinataire de la missive n’est pas informé de sa suppression, l’on peut supposer qu’il en sera de même sur Messenger.

