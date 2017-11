Facebook Messenger pourrait s’inspirer d’une autre fonctionnalité de Snapchat

Les streaks 🔥 de Snapchat pourraient débarquer sur Messenger.

Alors que chez Snapchat, c’est la dégringolade, Facebook a l’intention de s’inspirer d’une autre fonctionnalité de ce réseau social.

Si vous utilisez Snapchat, vous connaissez probablement déjà les « streaks » ou le Mode Snapstreak (Ça chauffe !).

En substance, cette fonctionnalité place un emoji 🔥 à côté des noms de certains amis, lorsque vous et ces amis avez « échangé des Snaps (pas des Chats) toutes les 24 heures d’intervalle ou moins, pendant plus de 3 jours consécutifs ».

Une fonctionnalité qui incite les personnes à continuer à s’envoyer des messages, dans le but de conserver le mode snapstreak.

Streak sur Messenger

On apprend aujourd’hui que sur Facebook Messenger, une fonctionnalité similaire est apparue pour quelques personnes.

Selon les captures d’écran partagées par les utilisateurs concernés, Messenger met un emoji ⚡ à côté des noms des amis avec lesquels ils ont discuté au moins deux jours de suite.

Messenger is testing out streak counts… Streak counts really bug me. pic.twitter.com/leDRemkSR3 — case (@CaseSandberg) November 22, 2017

uy uso na pala streak sa messenger HAHAHA

{streak tayo hmu jk HAHAHA} pic.twitter.com/lfKxfHKKkg — cherrybaby🍒 (@aeydriugh) November 22, 2017

Pour le moment, comme seulement un nombre limité d’utilisateurs a accès à cette fonctionnalité, on peut supposer qu’il s’agit encore d’un test.

Mais si Facebook remarque que cela permet de booster les conversations sur Messenger, il n’hésitera sûrement pas à la déployer sur tous les comptes de son service de messagerie.

Et comme il l’a fait avec les Stories, Facebook pourrait ensuite reproduire cette fonctionnalité sur ses autres applis : WhatsApp et sur Instagram.

S’inspirer, c’est normal ?

Au mois de juin, le PDG d’Instagram, Kevin Systrom, s’était finalement exprimé sur le fait que le réseau social (qui appartient à Facebook) s’inspire de Snapchat. Pour lui, c’est comme cela que la Silicon Valley fonctionne : tout le monde se copie.

« Au lancement, Inatagram était une combinaison d’Hipstamatic, de Twitter et quelques choses comme le bouton Like de Facebook », argumente le PDG. Et pour lui, « Snapchat a adopté les filtres parce que Instagram avait des filtres ».

(Source)