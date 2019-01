Facebook Messenger testerait le mode sombre dans quelques pays

Le mode sombre fait actuellement partie des tendances de design sur les applications mobiles et sur les sites web. Pour rappel, celui-ci permet non seulement de moins se fatiguer les yeux lorsqu’on utilise son smartphone la nuit, mais peut également aider à prolonger l’autonomie de certains modèles de smartphones.

Et la bonne nouvelle, c’est que Facebook Messenger, l’une des applis mobiles les plus téléchargées dans le monde, travaille déjà sur un mode sombre (pour rappel, Twitter propose déjà cela).

Ce mode sombre a été annoncé en même temps que le nouveau design simplifié de Messenger, mais n’a pas été lancé avec les autres mises à jour de l’application.

Néanmoins, il semblerait que les développeurs de Facebook Messenger soient déjà en train de tester le mode sombre dans certains pays.

C’est en tout cas ce que suggèrent des tweets postés par Jane Manchun Wong, une spécialiste en reverse engineering qui est souvent relayée par la presse spécialisée dans les nouvelles technologies.

Facebook Messenger, seemingly due to prolonged external nagging, has started public testing Dark Mode in certain countries

They have put up a fair warning that Dark Mode isn't everywhere yet so don't complain when some UI burns your eyes off

previously: https://t.co/9fCvbYXS5Z pic.twitter.com/wF3w5hsHfh

— Jane "not Facebook Employee" Manchun Wong (@wongmjane) December 31, 2018