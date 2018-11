Google confirme que le « Dark Mode » est un vrai plus pour l’autonomie des smartphones

Le Dark Mode à la rescousse de nos batteries

Si certains avaient encore quelques doutes, Google vient de confirmer que le mode sombre (ou « dark mode » en anglais) de certaines applications permet de booster l’autonomie de nos smartphones. C’est vrai notamment sur les modèles dotés d’une dalle OLED, que les smartphones soient animés par Android ou par iOS dans le cas des iPhone X, Xs et Xs Max.

Evidemment, le mode sombre ne vient pas « booster » la batterie à proprement parler, mais le fait que les pixels aient à afficher des teintes sombres consomme nettement moins d’énergie. Durant son Android Dev Summit, Google a tenu à apporter une preuve supplémentaire des bienfaits du mode sombre, en utilisant évidemment son smartphone Pixel en tant que cobaye.

Ainsi, en conservant la luminosité au maximum, la consommation en énergie est nettement plus faible lorsqu’il s’agit d’afficher des éléments noirs à l’écran. Le blanc est évidemment celui qui consomme le plus d’énergie, suivi de près par le bleu. Le vert et le rouge sont un peu moins énergivores.

Au passage, Google n’a pas manqué de rappeler que certaines applications proposent un « dark mode », c’est le cas notamment de YouTube ou encore de Android Messages. Toujours selon les tests de Google, le fait de visionner une vidéo sur YouTube en mode Classique et en mode sombre, permet (avec la luminosité réglée au max) de faire une économie d’énergie de l’ordre de 60%.

Bref, à en croire Google, si vous le pouvez, n’hésitez pas à basculer les applications en mode sombre lorsque cela est proposé, cela pourrait occasionner de bonnes surprises au niveau de l’autonomie de votre smartphone.