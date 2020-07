Facebook Messenger vous permet enfin de partager votre écran sur Android et iOS

Les appels vidéo font partie des meilleurs moyens de rester en contact avec ses amis, sans prendre le risque de transmettre le coronavirus, durant la pandémie. Et face à la montée en popularité des applications comme Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet, qui permettent d’organiser des visioconférences avec un nombre élevé de participants, Facebook a lancé Messenger Rooms. Rooms est une fonctionnalité intégrée à Messenger et à WhatsApp qui permet de faire des appels vidéo avec un maximum de 50 participants. Et après avoir lancé Rooms, Facebook lance également une fonctionnalité de partage d’écran pour son application mobile. Celle-ci était déjà disponible pour ceux qui utilisent Messenger sur un ordinateur.

Une fonctionnalité pour se sentir moins seul ?

Désormais, il sera également possible de faire un partage d’écran lorsqu’on utilise Messenger sur un smartphone Android ou bien sur un iPhone. « Nous savons que, plus que jamais, les gens essaient de rester connectés et le partage d’écran est la dernière fonctionnalité que nous déployons pour rapprocher les gens », écrit Nora Micheva, Product Manager, dans un billet de blog.

« Le partage d’écran vous permet de partager une vue en direct de votre écran afin que vous puissiez partager pratiquement tout ensemble. Que vous souhaitiez partager des souvenirs de votre pellicule, magasiner ensemble en ligne, co-parcourir les médias sociaux, et plus encore – le partage d’écran vous permet de rester connecté et proche de vos proches, même lorsque vous êtes physiquement séparés », explique également le responsable de Messenger. Mais si Facebook met surtout en avant le sentiment de proximité que l’on peut avoir lorsqu’on fait un partage d’écran, je pense que cette fonctionnalité pourrait également être utile lorsqu’on souhaite assister une personne (par exemple un senior) lorsqu’elle ne sait pas utiliser une fonctionnalité de son smartphone.

Et en plus du partage d’écran sur les appels vidéo entre deux personnes, cette fonctionnalité est également accessible sur les appels vidéo de groupe sur Messenger Room. Pour le moment, celle-ci n’est cependant disponible que pour les appels de groupe avec un maximum de 16 participants. Mais Facebook indique que bientôt, il sera aussi possible de faire des partages d’écran avec les appels groupes de 50 personnes (avec la possibilité de limiter l’accès à cette fonctionnalité durant l’appel à seulement quelques personnes).