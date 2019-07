Sur Facebook, un million de personnes prévoient d’envahir dans la zone 51

Depuis des années, la base militaire américaine Area 51 est la cible préférée des conspirationnistes lorsqu’il s’agit de valider telle ou telle théorie relative aux extraterrestres. Officiellement, cette infrastructure est un centre d’essai des armements nouvelle génération que teste le gouvernement américain. Mais elle suscite toujours le mystère chez bon nombre de citoyens locaux.

À tel point que certains usent de sa notoriété pour créer le buzz sur internet, à commencer par la page Facebook satirique Shitposting cause im in shambles et celle du streamer gaming SmyleeKun. Les deux sont à l’origine d’un événement où plus de 600 000 personnes se sont inscrites comme étant « intéressées« , avec un nombre encore plus grand si l’on regarde les « participants« .

Troll XXL

Le caractère comique de l’annonce ne fait aucun doute : rien que le titre de l’événement, « Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us« , est un brin original : il laisse en effet penser qu’une masse si importante de personnes ne pourra pas être stoppée par l’armée. Avec un budget de plus de 700 milliards de dollars et presque 1,5 million de militaires autour du globe, le combat risque d’être rude.

Jonchée de mèmes en tout genre, la page en question dévoile même une carte stratégique détaillant comment envahir la base à coup de Monster Energy. Pas sûr qu’il s’agisse de l’opération la plus efficace contre des hommes équipés du casque de réalité virtuelle HoloLens.

La zone 51 tomberait le 20 septembre

Si le défi -aussi absurde soit-il- vous fait rire, vous pouvez vous inscrire en ligne dès maintenant, ce qui vous laissera le temps de préparer un petit arsenal d’ici 2 mois, date fatidique où le complexe militaire devrait rendre les armes face à une horde de Naruto runners.

En revanche, pas sûr que Facebook choisisse de mettre en avant cet événement sur son application Local. Il ne reste plus qu’à attendre de voir si l’histoire débouche sur une censure ou sur un barbecue géant organisé en haut du pic Tikaboo. Les organisateurs, quant à eux, pourront se féliciter d’avoir vu leur popularité sur les réseaux sociaux grimper en flèche.

