Facebook News arrive bientôt en France, les médias seront rémunérés

Si Facebook a été créé pour nous permettre de rester en contact avec nos amis, aujourd’hui, il s’agit de l’une des plateformes sur lesquelles les gens s’informent. Et le numéro un des réseaux sociaux a toujours encouragé cet usage, par exemple, en lançant le format Instant Article qui permet aux médias d’avoir du contenu qui se charge très rapidement sur le réseau social. Cette année, Facebook a également lancé un nouvel onglet appelé Facebook News aux États-Unis.

Disponible à tous les utilisateurs américains depuis le mois de juin, Facebook News est un nouvel emplacement sur lequel il n’y a que du contenu d’information. C’est un service sur l’application Facebook qui rappelle Google News, Apple News ou encore Flipboard. Facebook News inclut des articles, mais aussi des vidéos, et les médias qui y apparaissent doivent répondre à un ensemble de critères, dont le respect des « standards d’intégrité » de Facebook.

Facebook News bientôt disponible en France

Après ce lancement aux États-Unis, Facebook vient d’annoncer, cette semaine, l’arrivée prochaine du service dans quelques pays, dont la France. Pour le réseau social, Facebook News ne permet pas seulement d’offrir un emplacement dédié à l’actualité sur son application, mais doit également permettre à celui-ci de soutenir la presse.

En effet, Facebook News est une nouvelle source de trafic pour les médias dont les contenus seront inclus dans cet onglet. D’après Facebook, aux États-Unis, 95 % du trafic apporté par ce nouvel onglet serait incrémental pour les médias. Cela signifie qu’il s’ajoute au trafic qui est apporté par le fil d’actualité.

« Sur la base de ces progrès, nous accélérons nos plans d’expansion internationale. Nous visons à lancer Facebook News dans plusieurs pays au cours des six prochains mois à un an et envisageons le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Inde et le Brésil », explique Campbell Brown, VP, Global News Partnerships.

Mais en plus d’apporter du trafic, Facebook News sera aussi une nouvelle source de revenus pour les médias qui participeront au programme. En effet, Facebook s’engage à rémunérer les éditeurs dont le contenu sera accessible sur cet onglet.

« Les habitudes de consommation et l’inventaire des actualités varient selon les pays. Nous travaillerons donc en étroite collaboration avec les partenaires de presse de chaque pays pour personnaliser l’expérience et tester des moyens de proposer une expérience précieuse aux utilisateurs tout en respectant les modèles commerciaux des éditeurs », assure Campbell Brown.

On notera que Google a aussi un projet similaire, qui permettra aux médias de générer plus de revenus. Au mois de juin, le moteur de recherche a annoncé un programme qui lui permettra d’acheter des licences pour le contenu de certains médias. Google évoque également « une nouvelle expérience » qui sera lancée avant la fin de l’année.