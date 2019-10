Facebook News, une nouvelle section dédiée à l’actualité sur le réseau social

Après Google News et Apple News, voici Facebook News, la section consacrée à l’actualité sur le numéro un des réseaux sociaux.

Cela fait déjà quelques mois que nous savons que Facebook souhaite lancer cette nouvelle section. Et cette semaine, celui-ci lance enfin Facebook News.

Les articles des médias continueront d’apparaître sur le fil d’actualité. Cependant, pour ceux qui ouvrent Facebook principalement pour s’informer, Facebook News sera plus approprié.

Mais comme il le fait souvent, Facebook a décidé de faire avancer ce projet progressivement. Dans un premier temps, Facebook News ne sera disponible qu’aux États-Unis, et seulement pour une partie des utilisateurs du réseau social.

« News donne aux gens plus de contrôle sur les actualités qu’ils voient et la possibilité d’explorer un plus large éventail de leurs centres d’intérêt, directement dans l’application Facebook. Il met également en lumière les actualités nationales les plus pertinentes de la journée », explique le numéro un des réseaux sociaux.

Une nouvelle section dédiée à l’actualité

Facebook News affichera des articles qui ont fait l’objet d’une curation par des journalistes, mais également un flux d’informations personnalisé en fonction des centres d’intérêt de l’utilisateur. Il y aura également des sous-sections thématiques comme le business, le divertissement, la santé, la science et les nouvelles technologies ainsi que le sport.

La nouvelle section de Facebook mettra également en avant les articles de médias auxquels les utilisateurs sont abonnés (via les abonnements payants).

Des contrôles permettent aussi à l’utilisateur de cacher des articles, des sujets ou des sites qu’ils ne souhaitent pas voir.

Bien évidemment, tous les éditeurs ne seront pas inclus dans la section Facebook News. L’entreprise évoque des critères d’éligibilité pour qu’un site puisse y apparaître. Par exemple, un média devra être inscrit dans la News Page Index, que Facebook utilise pour identifier les pages qui diffusent de l’actualité. L’entreprise indique également que pour apparaître dans Facebook News, un média doit avoir une audience « suffisamment large ». Comme cette nouvelle section n’en est qu’à ses débuts, Facebook entend faire évoluer ses critères.

Sinon, pour le moment, on ne sait pas quand Facebook News pourrait débarquer en Europe. Le déploiement de cette section dans l’UE pourrait être plus compliqué qu’aux États-Unis, en raison de l’existence de la directive sur le droit d’auteur ainsi que le droit voisin imposé par cette directive.

Néanmoins, Facebook pourrait rémunérer des médias afin d’inclure leurs extraits dans Facebook News. Le sujet a déjà été évoqué par Mark Zuckerberg il y a quelques mois, lors d’une conversation avec Mathias Döpfner, le patron de l’éditeur Axel Springer.