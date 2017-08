Facebook permet maintenant d’avoir des vidéos de couverture à 360°

Cette fonctionnalité est en train d’être déployée sur les versions iOS et Android de Facebook.

Facebook est un grand fan des contenus à 360° et de la réalité virtuelle. Sur le fil d’actualité, le numéro un des réseaux sociaux permet déjà de poster des vidéos et des photos à 360° qui sont consultable sur son application mobile, sur le web et sur les casques de réalité virtuelle. Et maintenant, il est même possible d’utiliser des images à 360° comme photo de couverture. Selon TechCrunch, cette fonctionnalité est en train d’être déployée sur les versions iOS et Android de Facebook.

Après, il faut savoir que ce n’est pas la première fois que Facebook permet d’utiliser d’autres formats pour l’image de couverture. Depuis quelques mois, Facebook permet également aux pages d’utiliser des vidéos à la place des photos de couverture.