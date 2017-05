Facebook permet maintenant de faire des Live à deux

La nouvelle fonctionnalité de Facebook Live va beaucoup plaire aux journalistes.

Les journalistes pourront désormais faire des interviews en direct et à distance en utilisant le Live de Facebook.

En effet, ce dernier vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité qui permet d’inviter une autre personne.

Cette fonctionnalité s’appelle Live With. Elle était déjà accessible à quelques célébrités, et devient aujourd’hui disponible pour tous les profils et toutes les pages Facebook, à condition d’utiliser l’application iOS du réseau social (aucune indication n’est donnée concernant la version Android).

Pour inviter quelqu’un à partager l’écran sur la diffusion en direct, il suffit de choisir la personne dans l’audience. Si cette personne a commenté la diffusion, on peut aussi appuyer sur ce commentaire pour l’inviter.

Lorsqu’elle reçoit l’invitation, elle peut accepter ou refuser. Si la personne accepte, sa vidéo apparaît sur une vignette en mode portrait, ou bien côte à côte si c’est le mode paysage qui est utilisé.

En plus des médias, qui vont sûrement exploiter cette fonctionnalité, les simples utilisateurs vont aussi trouver de nombreux usages.

Des commentaires privés

En plus de cette nouvelle fonctionnalité qui permet de faire des Live à deux, Facebook est aussi en train d’en déployer une autre qui permet aux utilisateurs de commenter une diffusion en privé avec des amis.

Comme les vidéos en direct génèrent beaucoup de commentaires, Facebook a imaginé une fonctionnalité qui permet de créer une sorte de bulle privée dans laquelle seules les personnes qu’on invite peuvent commenter et voir les commentaires. Cela permet d’interagir ensemble sur une vidéo en direct sans avoir à commenter publiquement.

Facebook teste actuellement cette fonctionnalité dans quelques pays, mais il compte la rendre disponible partout dès cet été.