Facebook propose une bibliothèque de sons et de musiques gratuits pour les vidéos

Comme YouTube, Facebook propose une bibliothèque de musiques et de sons que l’on peut utiliser pour rendre nos vidéos plus vivantes, sans enfreindre le droit d’auteur.

La musique ou les sons que vous utilisez sur une vidéo peut faire une grosse différence. Malheureusement, à cause du droit d’auteur, si vous utilisez votre musique préférée sur une vidéo Facebook, celle-ci peut être supprimée par le numéro un des réseaux sociaux.

La bonne nouvelle, c’est que celui-ci a récemment lancé Sound Collection, une bibliothèque de sons que vous pouvez utiliser sur vos vidéos Facebook et Instagram gratuitement, tout en évitant les problèmes de droit d’auteur (puisque Facebook a déjà négocié les droits avec les artistes).

Comme la bibliothèque de musiques gratuites de YouTube, celle de Facebook permet d’explorer différents morceaux en utilisant des filtres basés sur le genre, l’humeur et la durée de la musique. Un autre onglet permet également d’obtenir des effets sonores.

Si vous êtes preneur, c’est par ici. Lisez bien les conditions d’utilisation, mais en substance, vous pouvez utiliser les fichiers pour vos vidéos à poster sur Facebook et Instagram.

Il s’agit d’un autre effort de Facebook pour améliorer la qualité des vidéos publiées sur sa plateforme et ainsi devenir plus compétitif face à YouTube.

De meilleures vidéos, plus de vues

Dernièrement, Facebook a également lancé une application dédiée aux créateurs de vidéos sur mobile qui permet de faire des vidéos à la demande et en direct de meilleure qualité (et plus vivantes).

En ce qui concerne les musiques, Facebook négocierait également avec les grands labels pour qu’il soit possible d’utiliser les musiques populaires sur les vidéos que l’on poste sur le réseau social. D’après Bloomberg, Facebook serait prêt à payer des centaines de millions de dollars.

Mais en attendant un tel accord, Sound Collection permet déjà de donner plus de vie aux vidéos, avec des morceaux pas très connus mais de bonne qualité.