Facebook s’en prend à Apple à travers des publicités

Facebook est le roi de la publicité, et ce sur tous les supports. Le géant de la tech le confirme en utilisant des pages entières de publicités dans certains journaux américains pour critiquer la dernière invention d’Apple. La firme de Cupertino a évoqué l’éventuelle mise en place d’un système permettant aux propriétaires d’iPhone et d’iPad de choisir si les annonceurs peuvent ou non les traquer.

Dans son long texte visant à démonter la proposition d’Apple, Facebook utilise un argument intéressant. La société fondée et dirigée par Mark Zuckerberg écrit : « [nous tenons] tête à Apple pour les petites entreprises du monde entier ». Plutôt risible, mais Facebook s’improvise sans problème porte-parole des petites et moyennes entreprises du monde entier. Il faut dire que les principaux annonceurs qui utilisent le service publicitaire de Facebook sont des petites entreprises. Il y a quelques mois, lorsque quelques grosses sociétés ont manifesté leur désaccord avec le manque de décisions fermes de la part de Facebook, ces dernières ont décidé de fermer leurs comptes publicitaires. On avait pu remarquer que la perte n’était pas immense pour Facebook dont le modèle économique repose sur des sociétés plus petites.

Facebook joue également la corde de la crise sanitaire, en reprochant à Apple son indifférence face aux difficultés actuellement rencontrées par les artisans, commerçants, et autres établissements de petite envergure. Si Apple supprime l’accès à leurs contenus publicitaires, ces sociétés devront relever un nouveau défi supplémentaire, et toutes n’y survivront pas selon Facebook. Apple a déjà répondu.

La réponse d’Apple n’a pas tardé.

De son côté, la firme de Cupertino joue également sur l’intérêt de ses utilisateurs. Apple rappelle qu’en aucun cas l’environnement iOS ne supprimera les publicités des applications et autres services, toutefois, la société estime qu’il est important que les utilisateurs aient le choix de décider ou non s’ils voulaient être traqués par les services publicitaires pour obtenir des publicités personnalisées. Cette demande de consentement passera par une popup discrète dont le message pourra être personnalisé par les développeurs des sociétés concernées (comme Facebook).

Voici la déclaration complète qu’a envoyée Apple a MacRumors : « Nous pensons qu’il s’agit simplement de défendre nos utilisateurs. Les utilisateurs doivent savoir quand leurs données sont collectées et partagées sur d’autres applications et sites Web – et ils doivent avoir le choix de l’autoriser ou non. La transparence du suivi des applications dans iOS 14 n’exige pas que Facebook change son approche du suivi des utilisateurs et de la création de publicités ciblées, il leur suffit simplement de donner aux utilisateurs le choix. »