Facebook sort de nouvelles fonctionnalités pour aider les TPE et les PME

Face à la crise du COVID-19, les TPE et les PME sont en grande difficulté. C’est pour cela qu’au mois de mars, Facebook a annoncé une aide d’une valeur de 100 millions de dollars afin d’aider 30 000 petites entreprises qui sont basées dans 30 pays où le numéro un des réseaux sociaux a des employés.

Et cette semaine, Facebook annonce une nouvelle série de fonctionnalités pour soutenir les TPE et les PME. « Pour de nombreux commerces de proximité qui demeurent fermés, vendre en ligne est une solution de plus en plus envisagée. Afin de les aider à faire face aux difficultés et favoriser la continuité de leur activité, Facebook lance de nouveaux outils et fonctionnalités, qui permettent aux gens de soutenir et découvrir de petites entreprises, et à ces dernières de rester en contact avec leurs clients », lit-on dans un billet du numéro un des réseaux sociaux.

Cartes cadeaux, mise en avant des commerces de proximité, collectes de fonds, etc.

Pour aider les entreprises à vendre en ligne, Facebook lance une fonctionnalité « cartes-cadeaux ». Les internautes peuvent découvrir les cartes-cadeaux qui seront listées dans une section accessible depuis le fil d’actualité, sur les pages ou dans les publications d’entreprises, et pourront acheter ces cartes-cadeaux pour soutenir les PME ou les TPE. Cette fonctionnalité est déjà disponible sur Instagram depuis une semaine.

De plus, il sera maintenant possible de faire des collectes de fonds pour aider des entreprises en difficulté. Si les collectes sur Facebook étaient déjà possibles pour soutenir des ONG, les internautes peuvent maintenant aussi utiliser ce dispositif pour soutenir une entreprise ou un commerce de proximité de leurs choix.

Un stocker “Aidons nos commerces” a également été mis en place, afin de permettre aux internautes d’afficher ce soutien aux PME et aux TPE en difficulté durant la crise du COVID-19. « Une story partagée (agrégeant tous les contenus des personnes ayant utilisé le sticker “Aidons nos commerces”) sera également disponible, permettant de découvrir d’autres petits commerces soutenus par les personnes auxquelles on est abonné. Si l’on identifie une entreprise en utilisant le sticker, celle-ci peut repartager le contenu dans sa Story ou nous envoyer un message », indique le numéro un des réseaux sociaux. Et pour donner plus de visibilité aux entreprises locales, Facebook a lancé une nouvelle section « Publications des entreprises locales », sur laquelle l’internaute peut voir les publications des commerces de proximité.

Facebook a aussi lancé une fonctionnalité de Messenger qui permet aux dirigeants des petites entreprises de répondre aux messages reçus sur leurs pages depuis l’application. L’objectif est de permettre à ceux-ci d’être réactifs puisque normalement, répondre aux messages reçus sur une page nécessite l’application Gestionnaire de Pages.