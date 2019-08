Facebook censure l’événement sur l’assaut de la Zone 51

Voilà quelques semaines que l’événement Facebook « Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us » (ou « Prenons d’assaut la zone 51, ils ne peuvent pas tous nous arrêter ») a fait son arrivée sur le réseau social, suscitant l’intérêt de nombreux utilisateurs qui se sont rapidement inscrits pour participer… Ou troller.

Néanmoins, Facebook a pris la décision de censurer l’événement en le supprimant de sa plateforme sociale. Celui-ci a vraisemblablement considéré qu’il était temps de mettre fin à la plaisanterie qui durait depuis le mois de juillet.

En quelques semaines, plus de 1,9 million de personnes avaient effectivement répondu présentes à l’appel, bien que l’on se doute que certaines d’entre elles ont indiqué qu’elles seraient sur place en plaisantant.

La Zone 51, territoire de tous les fantasmes complotistes

S’il ne s’est pas exprimé clairement sur le sujet, Facebook a tout de même envoyé une notification au créateur de l’événement pour lui indiquer que ce dernier ne respectait pas les conditions d’utilisation du réseau social. Mathew Roberts, l’utilisateur, a partagé la capture d’écran du message envoyé par ce dernier. Aucun détail supplémentaire n’a été apporté, mais il est certain que cette décision va faire réagir plusieurs adeptes de la théorie du complot et de la Zone 51. L’on peut supposer sans se tromper que certains y verront là une obéissance de Facebook à un ordre donné par le gouvernement pour garder le lieu secret. Pour l’instant, l’événement semble toujours visible depuis la France.

Pour rappel, cela fait des années que la Zone 51 suscite de nombreux fantasmes au sein des communautés complotistes. Si l’on en croit les théories, le territoire situé dans le Nevada appartiendrait à l’armée et hébergerait de nombreuses activités en lien avec les extraterrestres. De la même façon, certains croient que les autorités américaines y cachent des OVNIS ou des aliens et exploitent le lieu pour y tenir des réunions secrètes.

L’événement Facebook avait donc pour objectif de rassembler un très grand nombre de personnes afin de se rendre sur place à la date du 20 septembre afin de prendre d’assaut la Zone 51. Comme décrit dans l’événement en question, le fait d’être un très grand nombre aurait pu permettre de prendre l’armée de court.

Reste à savoir si malgré la suppression de l’événement, certains se rendront sur place afin d’espérer découvrir le secret de la Zone 51. Si cela devait être le cas, le comté se trouverait particulièrement embêté, car il est certain qu’il n’a pas les capacités d’accueillir une telle foule.